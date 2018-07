Vom 12. bis 14. Juli lockt am Lerchenplatz und in der Johannesstraße ein abwechslungsreiches Programm aus Kunst, Kultur und Musik.

Bereits zum dritten Mal findet das urbane Stadtteil-Fest Westallee nun statt - vom 12. bis zum 14. Juli. Rund um den Lerchenplatz und im oberen Teil der Johannesstraße im Stuttgarter Westen wird wie schon in den Vorjahren ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Kunst, Kultur und Musik geboten. Darüber hinaus sind verschiedene, größtenteils im Stuttgarter Westen ansässige Restaurants und Cafés für die Bewirtung zuständig - unter anderem die Bar Vicino, Feinkost Yücel und viele mehr. Auch in diesem Jahr beginnt das Fest am Donnerstag, 12. Juli.

Der erste Tag, den die Veranstalter speziell als Tag für die umliegende Nachbarschaft ins Leben gerufen haben, findet noch auf kleinerer Fläche statt - bevor dann am Freitag und Samstag der komplette Platz rund um das Arbeitsgericht bis zur Kreuzung Johannes-/Rosenbergstraße bespielt wird. Für den musikalischen Rahmen sorgt eine Mischung aus nationalen und regionalen Bands, Produzenten und DJs - unter anderem stehen der Londoner Producer Romare, der aus dem Marteria-Umfeld bekannte Kid Simius sowie die Stuttgarter Lokalmatadoren Dexter, der sogar im Stuttgarter Westen wohnt, und Niklas Ibach auf der Bühne am Lerchenplatz. Für die Freunde der bildenden Künste wird es am Fest-Samstag die Fortsetzung der „Kunst im Hinterhof“-Aktion geben, bei der sich verschiedene Hinterhöfe rund um den Veranstaltungsplatz für einen Nachmittag in kleine Künstler-Ateliers verwandeln.

Was, wann, wo?

Das Festprogramm findet am Donnerstag, 12. Juli von 17 bis 23 Uhr, am Freitag, 13. Juli von 17 bis 24 Uhr und am Samstag, 14. Juli von 11 bis 24 Uhr statt.Wer im Umfeld der West­allee wohnt und Lust hat, seinen Hof für das Projekt„Kunst im Hinterhof“ zur Verfügung zu stellen, kann sich per E-Mail an info@westallee.de melden.Weitere Infos zur Westallee findet man bei Facebook unter www.facebook.com/westallee