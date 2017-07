Der TVB Stuttgart hat nach dem geglückten Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga mit der Vertragsverlängerung eines Schlüsselspielers noch einmal Grund zum Jubeln.

Die Handball-Spieler des TVB Stuttgart genießen derzeit ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Die Erholung haben sie nach dem knallharten und nervenaufreibenden Überlebenskampf in ihrer zweiten Bundesliga-Saison auch dringend nötig. Erst durch das Unentschieden (26:26) im württembergischen Derby bei Frisch Auf Göppingen am letzten Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Trainer Markus Baur endgültig den Verbleib in der stärksten Liga der Welt. Und konnte dann in den Feier-Modus übergehen.

„Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben“, jubelte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt nach dem Schlusspfiff. Den Klassenverbleib habe sich die Mannschaft redlich verdient, findet er. „Sie hat in der entscheidenden Phase nie die Nerven verloren und sich auch von verletzungsbedingten Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lassen.“ Maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Schlussspurt hatte Torwart Johannes „Jogi“ Bitter, der zwischenzeitlich selbst für einige Wochen dem Verletzungspech zum Opfer fiel.

Dass Bitter ein „absoluter Schlüsselspieler und Leistungsträger“ (Schweikardt) für die Wild Boys ist, demonstrierte er nicht nur beim Saison-Finale, wo er mit einigen beeindruckenden Paraden überragte. Der 34-Jährige war in seinen 28 Saisonspielen ein zuverlässiger Garant für so manchen Big Point im Abstiegskampf. Über ein Drittel der Bälle, die auf sein Tor flogen, wehrte Bitter ab, womit er zu den fünf besten Keepern der Liga gehört. Von den Sieben-Meter-Würfen parierte keiner mehr als er – 28 an der Zahl. Mindestens genauso wichtig aber ist für Schweikardt Bitters Persönlichkeit, „wie er die Spieler mitzieht, wie er das Publikum mitnimmt“.

Weil auch zahlreiche andere Clubs aus diesen Gründen um die Dienste des Weltmeisters von 2007 buhlten, war der Geschäftsführer umso glücklicher und stolzer, als er auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz bekannt geben konnte, dass er den Rückhalt der Mannschaft für „mindestens ein weiteres Jahr“ an die Bittenfelder binden konnte. Die Frage nach dessen Vertragsverlängerung wurde ihm in den Wochen zuvor mindestens genauso oft gestellt wie die Frage nach dem Klassenverbleib. Positiv beantworten konnte er sie erst, als auch die letzt­genannte Angelegenheit geklärt war.

„Dann musste ich nicht mehr lange überlegen“, sagt Bitter und grinst. „Das Gesamtpaket hier hat einfach gepasst.“ Seit seinem Wechsel vom insolventen Ex-Bundesligisten HSV Hamburg im Januar 2016 hat sich der gebürtige Oldenburger in Stuttgart eingelebt. „Es hat sich gleich gut angefühlt“, erinnert er sich. Ein weiteres ausschlaggebendes Argument waren die Privilegien, die Bitter beim TVB genießt. So besucht er auch mal unter der Woche seine Familie und seine Kinder in Hamburg.

Aber auch die Leistung seiner Teamkollegen hat ihr Übriges zu seiner Entscheidungsfindung getan. Die Mannschaft sei in den letzten anderthalb Jahren zusammengewachsen und habe jetzt etwas geschafft, was ihr nur wenige zugetraut hätten, findet Bitter. „Das hat mir großen Spaß gemacht.“ Die ihm zugedachte Vorreiterrolle will er auch gerne weiterhin einnehmen. „Ich reiße gerne die Leute mit, das ist mein Spiel.“ Und er braucht das auch. „Ich muss manchmal Sachen machen, die nicht jeder erwartet, die für andere auch mal zu viel sind. Aber ich bin eben emotional und kann so meine Leistung bringen.“

Mit dieser will Bitter dafür sorgen, dass die Stuttgarter in der kommenden Spielzeit vielleicht nicht mehr ganz so lange um den Ligaverbleib zittern müssen. Dann könnten die Personalplanungen früher beginnen. Ob Bitter dann auch noch eine Rolle spielt, lässt dieser selbst noch offen. Er befindet sich im sportlichen Herbst seiner Karriere und will deshalb von Jahr zu Jahr planen. „Ich liebe den Handball, kann aber nur gut spielen, wenn ich fit und glücklich bin“, sagt er. Damit will sich Bitter aber im Moment noch nicht beschäftigen. Jetzt genießt er erst einmal seinen Heimaturlaub, um Kraft für die neue Saison zu sammeln, die mit dem Trainingsauftakt am 10. Juli beginnt.

TVB Stuttgart

Mehr Informationen zu den „Wild Boys“ des TVB Stuttgart gibt s im Internet unter www.tvb1898.de.