Es geht nicht immer nur um Punkte beim VfB Stuttgart. In diesem Jahr steht zudem das große 125-Jahr-Jubiläum an – </p><p>zudem gibt es für einen Fußballverein auch ungewöhnliche Geschenke.

Der VfB Stuttgart ist noch nicht ganz in der neuen Saison angekommen. Nach dem Pokal-Aus in der ersten Runde gegen Hansa Rostock hinken die Schwaben auch in der Liga ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Nach vier Spiel­tagen stehen lediglich zwei Zähler auf dem Konto des Zweiligameisters von 2016 – und das im Jubiläumsjahr.

Denn am 9. September feierte der VfB Stuttgart, ein Zusammenschluss aus dem FV Stuttgart und dem Cannstatter Kronen-Club, seinen 125. Geburtstag. Zu diesem besonderen Jahrestag erhielt der Verein ein ganz besonderes Geschenk, nämlich eine der limitierten Ausgaben der Wiedmann Bibel ART-Edition. Diese besondere Ausgabe strahlt in der Farbe Rot und hat die Nummer 1893, das Gründungsjahr des Clubs. Das Geschenk nahm der Präsident Wolfgang Dietrich vom Sohn des verstorbenen Künstlers, Martin Wiedmann, und Reiner Hellwig von der Deutschen Bibelgesellschaft entgegen. „Wir freuen uns sehr über die große Verbundenheit der Familie Wiedmann mit unserem Verein und dieses wunderbare Jubiläumsgeschenk“, erklärte Dietrich: „Die Gründerväter des VfB Stuttgart und Willy Wiedmann waren jeweils Pioniere auf ihrem Gebiet und von Bad Cannstatt aus haben sie Großes aufgebaut und erreicht. Neben der regionalen Verwurzelung verbindet uns das Traditions- und Wertebewusstsein. Ich danke Martin Wiedmann und Reiner Hellwig für dieses beeindruckende und wertvolle Kunstwerk.“

Dass das Geschenk so gut ankommt, freut natürlich auch Wiedmann: „Gerade weil der VfB und die Wiedmann-Bibel beide ihre Wurzeln in Bad Cannstatt haben, war für uns von Anfang an klar, dass die Nummer 1893 nur an den Traditionsclub gehen kann“, so der Sohn des Künstlers und Entdeckers der Wiedmann-Bibel: „Es ist ein einzigartiges Werk und welcher Anlass eignet sich besser als ein 125-Jahr-Jubiläum.“ Reiner Hellwig, der auch VfB-Fan ist, ist vom Jubiläumsgeschenk ebenfalls begeistert: „Stuttgart ist eine Fußball-Stadt und eine Stadt der Bibel. Wir freuen uns, mit der Wiedmann-Bibel diese zwei ganz unterschiedlichen Seiten Stuttgarts zusammenzubringen. Die Wiedmann-Bibel ist weltweit absolut einzigartig und doch wie der Künstler ein echtes Stuttgarter Original.“

Zum 125-Jahr-Jubiläum des Klubs gab es bereits mehrere Highlights. Zum Beispiel fand am 5. August der „Tag des Brustrings“ statt. Einige namhafte VfB-Legenden und die E-Sportler des Vereins symbolisierten die Entwicklung besonders gut. Rund um die Mercedes-Benz-Arena und den Museumshügel konnten die Besucher sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft ihres Herzensvereins blicken. Abgerundet wurde der Tag mit dem Testspiel des VfB gegen Atletico Madrid (Endstand 1:1). Aber auch beim Mannschaftsbus haben sich die Stuttgarter in dieser Saison etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der rot-schwarze Bus wird nämlich von den Namen der Mitglieder geziert, die das Kraftfahrzeug ebenfalls am Tag des Brustrings unter die Lupe nehmen konnten.

Auf ein Geschenk warten nun aber wohl alle Stuttgarter, und zwar den ersten Pflichtspielsieg ihrer Mannschaft. Denn nach zwei Niederlagen folgten nun zwei Unentschieden. Gegen Werder Bremen soll am kommenden Samstag der erste Dreier der Saison her.