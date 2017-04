Der Porsche-Betriebsratsvorsitzende Uwe Hück kämpft wieder für benachteiligte Kinder. Diesmal steigt er gegen den ehemaligen Schwergewichtsboxer Francois Botha in Südafrika in den Ring.

Uwe Hück ist ein Kämpfer – und das in mehrfacher Hinsicht. Bis 1985 war er professioneller Thaiboxer und wurde zweifacher Europameister. Der Stuttgarter hat sich aber auch im privaten Leben nach oben gekämpft. 14 Jahre lang wuchs Hück im Kinderheim auf, machte dann eine Ausbildung zum Autolackierer und arbeitete sich schließlich bei der Porsche AG bis zum Betriebsratsvorsitzenden hoch.

„Ich habe damals im Kinderheim dem Herrgott versprochen, dass, wenn ich einmal groß, stark und mächtig werde, ich mich um diejenigen kümmern werde, denen es nicht so gut geht“, erzählt Hück dem Stuttgarter Wochenblatt. An dieses Versprechen hält sich Hück. Der Porsche-Betriebsratsvorsitzender, der sich im Alltag für die Arbeiter und Angestellten des Zuffenhausener Kraftfahrzeug-Herstellers einsetzt, engagiert sich in seiner Freizeit mit seiner Lernstiftung in hohem Maße für benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Um für diese Spenden zu sammeln, steigt er gelegentlich für Charity-Boxkämpfe in den Ring. 2013 stand er erstmals dem ehemaligen Profi-Boxer Luan Krasniqi gegenüber. Zuletzt brachte im Jahr 2015 das Duell mit Ex-Schwergewichtsprofi Francois Botha in Ludwigsburg über 100 000 Euro ein. Damals endete der Fight mit einem Unentschieden. Das wollte Hück nicht auf sich sitzen lassen und forderte noch am selben Abend von Botha einen Rückkampf in dessen Heimat. Dieser steigt nun am Freitag unter dem Motto „Fighting for Hope“ im südafrikanischen Kapstadt.

Auch wenn es um keinen Titel, sondern einen sozialen Zweck geht, nimmt Hück den Kampf nicht auf die leichte Schulter. „Darf er auch nicht“, sagt sein Trainer Ayhan Isik. „Da beim Schwergewicht eine enorme Wucht hinter den Schlägen ist, darf man sich keine Fehler erlauben.“ Andernfalls droht selbst bei einem Showkampf wie diesem ein Knockout. Deshalb hat sich Hück in den vergangenen zwölf Wochen intensiv vorbereitet. „Er ist trotz seiner nun schon 55 Jahre in Hochform“, sagt Isik.

„Ich empfehle Botha, dass er sich die Logos seiner Sponsoren an den Schuhsohlen abringen soll. Dann kann man sie besser sehen, wenn er auf dem Boden liegt“, sagt Hück auf der Pressekonferenz im Vorfeld, auf der sich „The White Buffalo“ Botha und „The Heavy Hammer“ Hück schlagfertig die branchenüblichen Provokationen um die Ohren hauen – dabei aber immer mit einer großen Portion Humor.

Im Vordergrund der Box-Gala, in deren Rahmen sich die Stuttgarter Profi-Boxerin Alesia Graf gegen die Südafrikanerin Bukiwe Nonina den vakanten WM-Titel des Verbandes WBF im Bantamgewicht (bis 53,5 Kilogramm) schnappen will, steht aber der soziale Zweck.

„Das ist das Allerwichtigste“, betont auch Hück. Neben einem von Porsche und Hück initiierten Ausbildungsprogramm für 75 Jugendliche aus Süd­afrika möchten die beiden Sportler zusammen mit der „Klitschko Foundation“ fünf Box-Center in der Township Khayelitsha mit professionellem Equipment ausstatten.

Diese sind oft die einzige Anlaufstelle für die Heranwachsenden, wenn sie nicht auf der Straße oder im Drogengeschäft landen wollen. Boxen, darüber sind sich alle einig, besitzt die inte­grative und soziale Kraft, das zu verhindern. „Kinder sind unsere Zukunft und brauchen eine Perspektive“, macht Hück deutlich. „Und wenn ich mir dafür ein blaues Auge hole, ist es mir das wert.“

Fighting for Hope

Der Kampf in Kapstadt findet am Freitag, 31. März, statt.