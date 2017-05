Der VfB Stuttgart kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Hannover 96 den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Der Trumpf in diesem Spiel ist die Offensive um Torjäger Simon Terodde. Während Trainer, Spieler und Verantwortliche sich noch in Zurückhaltung üben sind die Anhänger des VfB Stuttgart schon einen Schritt voraus.

Ein Fan hielt beim jüngsten 3:0 über Erzgebirge Aue glückselig einen Schaal in die TV-Kameras, bei dem er aus der Aufschrift „Niemals zweite Liga“ der Vorsaison mit etwas Handarbeit ein „Nie mehr zweite Liga“ bastelte. Ein Krämer ging sogar noch einen Schritt weiter und verkaufte während des Frühlingfestes auf dem Cannstatter Wasen schon Aufstiegs-T-Shirts an seinem Stand. Zwei Spieltage vor Schluss sind die Roten aber noch nicht ganz am Ziel ihrer Träume: dem sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Die Ausgangslage zum Saison-Endspurt ist nach einer Spielzeit mit einigen Höhen und Tiefen aber ordentlich. Mit 66 Punkten steht der VfB an der Spitze der Tabelle, wo er seit dem 28. Spieltag durchgehend rangiert. „Die Fans sollen träumen und sollen sich freuen, gerne auch euphorisch sein“, sagt VfB-Trainer Hannes Wolf, „aber für uns in der Verantwortung ist es so, dass wir auf Level bleiben müssen.“ Deshalb will er in dieser Trainingswoche vor dem vorweggenommenen Aufstiegs-Finale bei Hannover 96 am Sonntag (15:30 Uhr) alles machen wie immer, erwartet er doch gegen die sich in Top-Form befindenden Niedersachsen „das vermutlich schwerste Auswärtsspiel der gesamten Saison.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch das vorerst letzte in der zweiten Liga sein könnte, ist groß. Nach dem 3:1-Sieg von Eintracht Braunschweig (jetzt 63 Punkte) über Union Berlin (weiter 57 Punkte) hat der VfB Platz drei schon mal sicher, der zu den Relegationsspielen gegen den Bundesliga-16. am 25. und 29. Mai berechtigt. Diese Zitterpartien könnten mit einem Sieg in Hannover (ebenfalls 63 Punkte) vermieden werden. Dann wäre die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schon am vorletzten Spieltag perfekt und die Feierlichkeiten könnten schon vor dem letzten (Heim-)Spiel gegen die Würzburger Kickers beginnen.Dazu muss es anders laufen als beim 1:2 im Hinspiel, das zusammen mit dem anschließenden 0:3 gegen Würzburg den bis dahin zufriedenstellenden Saisonverlauf in eine Krise verwandelten. Nach fünf Siegen in Serie aber scheint der VfB zum richtigen Zeitpunkt einen Lauf zu haben – und dabei die lange vermisste Mentalität zu zeigen. Die haben sie vor allem in den vier Spielen im April gezeigt, bei denen jeweils kurz vor dem Abpfiff die entscheidenden Treffer gelangen.

Dafür maßgeblich verantwortlich war die Stuttgarter Offensiv-Abteilung, der Wolf jüngst wieder „eine Topleistung“ bescheinigte. Mit einem gelernten Außenverteidiger Florian Klein, der trotz feststehendem Abgang, plötzlich das Angriffsspiel für sich entdeckt hat, einem wiedererwachten Spielmacher Alexandru Maxim, der derzeit eine Spiellust an den Tag legt wie vielleicht noch nie zuvor beim VfB und vor allem mit Stürmer Simon Terodde, mit 23 Saisontoren der Top-Torjäger der Liga.

Wo wäre der VfB nur, wenn Jos Luhukay diesen Mann vor Saisonbeginn nicht vom VfL Bochum nach an den Neckar geholt hätte? Und das nicht nur wegen seinen Toren, die er wie gegen Aue oft zum richtigen Zeitpunkt für den VfB wie auf Bestellung liefert. Terodde ist auch als unermüdlicher Antreiber auf dem Platz unterwegs, der sich auch nicht für die Abwehrarbeit, in der er auch mal die rustikale Grätsche auspackt, zu schade ist. „Er ist ein Vorbild für alle“, sagt deshalb sein Trainer. In Hannover will er den Aufstieg perfekt machen. „Die Konstellation spricht für uns.“

VfB online

Mehr Informationen zum Verein und seinen Abteilungengibt es auch im Internet unter www.vfb.de.