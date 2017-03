Für viele Fans des VfB Stuttgart ist die Trennung von Kevin Großkreutz immer noch ein heißes Diskussionsthema an den Stammtischen. Beim Blick in die Vergangenheit des Clubs fällt auf, dass Großkreutz nicht der erste Skandal-Profi ist, der für die Roten die Kickstiefel geschnürt hat, wie unsere kleine Auswahl der „schlimmen Jungs“ zeigt.

Timo Gebhart

Timo Gebhart galt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Beim VfB Stuttgart spielte er anfangs stark auf, duellierte sich in der Champions League mit dem FC Barcelona und Stars wie Lionel Messi oder Xavi. Dann kamen ihm zunächst Verletzungen (zwei Bänderrisse in kurzer Zeit) in die Quere, die ihn den Stammplatz kosteten. Dass er es beim 1. FC Nürnberg dann in vier Jahren nur auf 30 Spiele brachte, hatte weniger sportliche Gründe.

2013 hatte Gebhart in einer Discothek eine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Er gestand die Tat und wurde zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Seitdem hatte er das Image des „Bad Boys“. Der Club schob ihn danach in die zweite Mannschaft ab, bis Gebhart sich Anfang 2016 für einen Neuanfang bei Steaua Bukarest entschied. Doch auch dort sorgte er in der rumänischen Presse eher abseits des Platzes für Schlagzeilen. Seit Anfang dieser Saison versucht Gebhart nun bei Hansa Rostock in der dritten Liga einen erneuten Neustart. Aktuell verhindert das mal wieder eine Verletzung.

Jens Lehmann

Jens Lehmann gehörte unbestritten zu den Meistern des Torwart-Handwerks. Mit Schalke 04 holte er 1997 den Uefa-Pokal, traf als erster Bundesliga-Keeper aus dem Spiel heraus und blieb beim deutschen WM-Sommermärchen 2006 nicht nur wegen seines Elfmeter-Spickzettels im Viertelfinale im Gedächtnis. Doch in seiner Karriere fiel Lehmann auch immer wieder durch Ausraster auf. Auch zum Ende seiner Spielkarriere von 2008 bis 2010 beim VfB.

Vergleichsweise harmlos sind da noch die Szenen aus dem Februar 2009, als Lehmann Mitspieler Khalid Boulahrouz das Stirnband vom Kopf riss oder den Schuh des Hoffenheimers Sejad Salihovic aufs Tornetz war. Deutlich heftiger war Ende des Jahres der absicht­liche Tritt auf den Fuß des Mainzers Aristide Bancé, der ihn zuvor provoziert hatte. Die Folgen: Elfmeter, Rote Karte, Ausgleich in der 90. Minute, weiter Abstiegskampf für den VfB. Danach soll er in den Katakomben einem meckernden Fan die Brille vom Kopf geschlagen haben, ehe er mit dem Taxi aus dem Stadion flüchtete. Lehmann kam noch einmal mit einer hohen Geldstrafe davon.

Thorsten Legat

Thorsten Legat ist der heutigen Jugend vor allem durch seine TV-Auftritte beim „Promiboxen“ und im „Dschungelcamp“ bekannt. Dabei gehörte er während seiner aktiven Zeit von 1986 bis 2001 zu den gefürchtetsten Profis der Liga. Als Abwehrspieler beim VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und FC Schalke 04 pflegte er seine Gegenspieler kompromisslos zu attackieren. Aber auch abseits des Platzes fiel der Europacup-Sieger, Meister und Pokalsieger (mit Bremen) durch Aggressionen auf – auch während seiner Zeit beim VfB (1995 bis 1999).

In der Silvesternacht 1997 prügelte Legat einen Mann krankenhausreif, nachdem dieser ihn bedroht haben soll. Die fristlose Kündigung von den Roten, bei denen er es nie zur Stammkraft geschafft hatte, flatterte aber erst Ende 1999 nach einem perfiden und rassistischen „Streich“ gegen Mitspieler Pablo Thiam ein. Auch nach seiner Karriere war er für weitere handfeste Skandale gut. 2007 bedrohte Legat ein paar Jugendliche, die ihn angepöbelt haben sollen, mit einem Samurai-Schwert. Die Ursache für die Eskapaden soll laut seiner Autobiografie in den jahrelangen Misshandlungen durch seinen Vater liegen.