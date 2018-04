Viele nutzen die steigenden Temperaturen, um sich sportlich zu betätigen. Der Klassiker dabei ist natürlich das Laufen. Dabei sollten die Sportler einige Dinge beachten.

Die kalten Temperaturen sind inzwischen endgültig Geschichte und die Gradzahlen schießen wieder in die Höhe. Sowohl die Eissaison als auch die Grillsaison wurden bereits mit Freunden erwartet. Viele nutzen das tolle Wetter aber auch, um mal wieder ihre Laufschuhe zu schnüren. Ob im Wald, in der Stadt oder auf abgelegenen Strecken außerhalb. Das Laufen gehört genauso zum guten Wetter wie ein erfrischendes Eis oder ein gemütlicher Grillabend mit Freunden. Dabei werden ganz unterschiedliche Ziele verfolgt.

Während die einen den lästigen Wintersport loswerden wollen, trainieren die anderen für die zahlreichen Laufevents, die in den kommenden Monaten in Stuttgart und der Umgebung auf dem Programm stehen. Unter anderem feierte am vergangenen Wochenende der Ditzinger Lebenslauf sein 20. Jubiläum. Parallel dazu gingen auch wieder zahlreiche Athleten beim 25. Öhringer Stadtlauf an den Start. Im Juni findet dann auch der 25. Stuttgart-Lauf statt. Bei dem Event ist für jedermann etwas geboten: Vom Halbmarathon über den 7-Kilometer-Lauf und den Rollstuhl-Marathon bis hin zu Kurzläufen für die Kleinsten. Im weiteren Verlauf des Sommers finden dann auch noch einige weitere Läufe statt, die die Popularität des Sports deutlich machen.

Wer mit dem Laufen in diesem Sommer starten möchte, sollte jedoch ein paar Dinge beachten. Bereits beim Schuhkauf sollte darauf geachtet werden, dass das passende Modell angeschafft wird. „Es ist ganz häufig so, dass die Leute in den Schuhladen gehen und sich dann einfach nach Optik entscheiden“, weiß Sportwissenschaftler Jochen Mikait. Der 33-Jährige berät Laufanfänger und führt mit ihnen Laufanalysen durch, um mögliche biomechanische Fehlstellungen zu erkennen. Auf Grundlage dessen kann er anschließend Tipps für den passenden Laufschuh geben. Oftmals würde gar nicht darauf geachtet, „was der Laufschuh für Stützen im Material verarbeitet hat“, bemängelt Mikait: „Gerade bei den Anfängern, wo sich die Geschwindigkeit langsam aufbaut und sich der Umfang langsam steigert, da wird die Stütze beziehungsweise die nicht vorhandene Stütze im Laufschuh immer entscheidender.“

Besonders beliebt bei Laufschuhen sei die Pronationsstütze. Die sei aus Sicht des Experten in den meisten Fällen jedoch überflüssig: „Ich bin kein Freund von den gestützten Schuhen, weil es immer ein passiver Eingriff in den Bewegungsablauf ist und das in den meisten Fällen eigentlich nicht sein muss.“ Stattdessen rät er den Anfängern dann, auf einen Neutralschuh zurückzugreifen, denn im Nachhinein könne man dann immer noch mit einer aktiven Einlagenversorgung nachbessern. Die Laufanalysen seien aber nicht nur für Laufanfänger geeignet. Auch Fortgeschrittene können mit einer ganzheitlichen Analyse Verletzungen vorbeugen. „Dann kann auch die Lauftechnik genau analysiert werden und man kann dem Läufer mehrere Tipps geben“, erklärt Mikait. Nach einem ordentlichen Lauf mit den richtigen Schuhen an den Füßen schmeckt die Wurst vom Grill am anschließenden Abend dann auch umso besser.

Laufanalyse

Eine Laufanalyse findet im Regelfall auf einem Laufband statt. Es werden eine oder mehrere Kameras um das Laufband herum aufgestellt, um die Bewegungen des Läufers aufzunehmen. Der Experte kann auf Grundlage des gesammelten Bildmaterials dann beispielsweise Tipps für ein ökonomischeres Laufverhalten geben.