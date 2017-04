Beinahe täglich ist derzeit das Thema Doping in den Medien. Fußball ist davon kaum betroffen, weil es nach Meinung vieler nichts bringt. Die Vergangenheit zeigt etwas anderes. Auch die des VfB Stuttgart.

"Doping im Fußball bringt nichts.“ Wie oft hat man diesen Satz schon gehört? Gesagt haben ihn schon viele Fußball-Größen wie Weltmeister Guido Buchwald oder Robin Dutt, der ehemalige Sportdirektor des VfB Stuttgarts. Der Grund liegt für sie in der Komplexität ihrer Sportart. „Nehmen wir mal an, du nimmst was zum Muskelaufbau, darunter leidet dann die Koordination. Nimmst du was für die Kondition, wirst du langsamer. Im Fußball macht das nicht wirklich Sinn“, sagte beispielsweise Mehmet Scholl.

Dabei sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, wie ein Blick in die Geschichtsbücher beweist. Bereits Anfang der sechziger Jahre ergab eine Untersuchung, dass „27 Prozent der italienischen Profis psychoaktive Substanzen“ einnahmen, „62 Prozent Stärkungsmittel für Herz und Atmung“ und „erstaunliche 68 Prozent Anabolika“. Aber auch hierzulande wurde gedopt, wie der ehemalige Nationaltorwart Toni Schumacher 1987 in seinem aufsehenerregenden Buch „Anpfiff: Enthüllungen über den deutschen Fussball“ schrieb.

Er berichtete darin von einer „ärztlichen Überversorgung“ der deutschen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft ein Jahr zuvor in Mexiko, unter anderem mit Vitaminen, Elektrolyten, „Hormönchen für die Höhen­anpassung“, Kälberblut­extrakt und Bienenhonigextrakt. Besonders beliebt waren bei den Fußballern laut Schumacher vor allem die Stimulanzien Captagon und Ephedrin, die dafür sorgten, dass die Kollegen „wie die Teufel über den Rasen“ rannten.

Ende der siebziger Jahre und Anfang der achtziger Jahre wurde im deutschem Profi-Fußball „in größerem Umfang“ und „systematisch“ vor allem mit anabolen Steroiden gedopt, wie Doping-Experte An­dreas Singler in seiner Untersuchung rund um die Doping-Vergangenheit der Sportmedizin in der Uni Freiburg festhielt. Unter anderem auch beim VfB Stuttgart.

1978/79 wurden die Roten Vize-Meister mit Spielern wie Hansi Müller und Karlheinz Förster – und Anabolika, besorgt bei Doktor Armin Klümper aus Freiburg. Die Bestellungen liefen vermutlich über die Vereinsmasseure. 1992 geriet der VfB dann nochmals ins Zwielicht, als der damalige Trainer Christoph Daum unüberlegt ausplauderte, dass verletzte Spieler das Kälbermastmittel Clenbuterol verabreicht bekommen, aber dieses rechtzeitig vor einem Spiel wieder abgesetzt werde. Außerdem würden seine Spieler vor einer Partie für 20 Minuten am Tropf hängen, bekämen dabei aber nur Elektrolyte und Mineralien.

Tags darauf dementierte er seine Äußerungen wieder. Konsequenzen gab es keine. Doping im Fußball hat eine lange Tradition, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Allein im Jahr 2015 gab es weltweit 149 bekannte Dopingfälle.

Eine im vergangenen Jahr von der Fernuniversität Hagen veröffentlichte Studie mit 150 anonymen Fußballern besagt, dass in Deutschland statistisch gesehen mindestens jeder zehnte Profi gedopt ist. In Schweden (14 Prozent) und Spanien (31 Prozent) liegt die Quote noch deutlich höher.

„Es ist wichtig, dass das Thema stärker in die Öffentlichkeit kommt“, sagt Lotfi El Bousidi, Verfasser der Studie und Ex-Profi in einem Interview. „Nur so entsteht Druck auf die Verantwortlichen, nur so kann sich etwas verändern.“ Denn Kontrollen gibt es bisher kaum. Und das Thema wird von den Akteuren selbst tot­geschwiegen, oft mit dem einzigen Argument: „Das bringt doch eh nichts.“

Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass sich mit chemischen Stimulanzien fast alle Leistungsfaktoren im Fußball wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Konzentration steigern lassen. Die heutige Komplexität des Spiels mit häufigeren Sprints, längeren Laufwegen und einem erhöhten Bedarf an Handlungsschnelligkeit macht den Fußball sogar noch reizvoller für Manipulationen.