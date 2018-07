Angelique Kerber schreibt mit ihrem Titelgewinn in Wimbledon Geschichte. Ihre erste Pressekonferenz in Deutschland nach ihrem Triumph gibt sie im Stuttgarter Porsche Museum.

Für Angelique Kerber hat sich in diesem Sommer ein Lebenswunsch erfüllt. Die deutsche Nummer eins der Tennisfrauen hat das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewonnen: Wimbledon. Im Finale des Grand-Slam-Turniers besiegte sie mit einer überwältigenden Vorstellung die US-Amerikanerin Serena Williams deutlich mit 6:3, 6:3. Somit gelang Kerber gleichzeitig auch noch die Revanche für die Niederlage im Finale im Jahr 2016. Damals setzte sich die 23-malige Major-Gewinnerin durch und gewann zum siebten Mal die Wimbledon-Krone.

„Noch einmal gegen sie zu spielen nach der Nieder­lage von 2016, meine zweite Chance. Jetzt habe ich auch für mich Geschichte geschrieben.“ Für Kerber war es nach den Siegen bei den US Open und den Aus­tralian Open im Jahr 2016 der dritte Grand-Slam-Triumph ihrer Karriere. Damit tritt sie in die Fußstapfen der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerin, Steffi Graf, die vor 22 Jahren als letzte Deutsche die Wimbledon-Trophäe gewinnen konnte. „Champions lernen aus Nieder­lagen, stehen wieder auf. Natürlich hat man Selbstzweifel, aber warum? Weil man weiß, dass man es kann, im Training alles beherrscht. Oft entscheiden ein, zwei Punkte den Spielausgang. Champions gewinnen deshalb Turniere, weil sie in diesen Momenten wissen, was sie zu tun haben“, erklärte Kerber nach ihrem größten Karriereerfolg und bezog sich dabei auf die schwache Vorsaison, die sie nach dem Gewinn in London nun wohl endgültig ad acta legen kann.

Die erste Pressekonferenz in Deutschland gab die Porsche-Markenbotschafterin im Porsche Museum in Zuffenhausen und stellte sich gut gelaunt den Fragen der Journalisten. Auch die Verspätung, aufgrund des gefürchteten Stuttgarter Verkehrs, konnte die Freude der 30-Jährigen nicht schmälern. „Ich begreife so langsam, was passiert ist. Und ich weiß, dass dieser Moment auf dem Centre Court für ewig in mir sein wird“, erzählte sie der Presserunde. „Eigentlich gibt es keine Rechnungen mehr, die zu begleichen sind. Ich kann für mich sagen, dass meine Karriere komplett ist.“

Erfolgshungrig bleibt die Vierte der Weltrangliste aber dennoch. „Ich weiß, dass ich noch vieles gewinnen kann. Aber ich setze mich da nicht mehr großartig unter Druck. Es wird nicht so sein, dass ich in ein großes, schwarzes Loch falle. Auch Roger Federer gewinnt ja immer noch. Und ist auch immer noch da.“ Auf die Frage, wo die neue Trophäe in Zukunft ihren Platz finden wird, antwortete sie: „Die wird auf jeden Fall zu den anderen zwei Grand-Slam-Pokalen dazukommen. Im Wohnzimmer wird sie auf jeden Fall einen schönen Platz bekommen. Das ist schon irgendwie die besondere Schale, die ich mir erträumt habe, und sie wird auf jeden Fall in der Mitte stehen.“ Ehe es dann zum Fotoshooting mit den edlen Karossen im Museum ging, hatte die 30-Jährige noch eine gute Nachricht für alle deutschen Tennisfans: „Ich komme immer wieder gern nach Stuttgart und freue mich schon auf 2019 hier beim Porsche Tennis Grand Prix.“

Vita

Angelique Kerber ist am 18. Januar 1988 in Bremen geboren und momentan die beste deutsche Tennisspielerin. Insgesamt kommt sie in ihrer bisherigen Karriere auf 23. Turniersiege. Derzeit belegt die ehema­lige Nummer eins der Welt auf der WTA Weltrangliste den vierten Platz.