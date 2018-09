Mario Gomez trifft in seinem Jubiläumsspiel gegen den SC Freiburg gleich doppelt und kündigt weitere Treffer an. Mit dem Ausgang der Partie ist er jedoch unzufrieden.

Er kann es noch, auch noch in seinem 300. Bundesliga-Spiel. Mario Gomez hat am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg unter Beweis gestellt, dass er das Toreschießen einfach im Blut hat. Mit einem Doppelpack krönte der ehemalige Nationalspieler sein Jubliäumsspiel. Doch die Bundesliga-Tore Nummer 164 und 165 hätte er gerne eingetauscht: „Ich gebe die Tore gerne her für drei Punkte“, erklärte 33-Jährige nach dem ersten Punktgewinn seiner Mannschaft in dieser Saison. Denn trotz seiner zwei Tore stand am Ende lediglich ein 3:3 – nach zweimaliger Führung.

Nachdem der VfB Stuttgart bereits in der ersten Spielminute in Rückstand geriet, glich Emiliano Insua mit einem ansehnlichen Schuss kurz vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte brachte Gomez sein Team zweimal in Führung. Erst zum 2:1 und nach dem 2:2-Ausgleich durch Jerome Gondorf zum 3:2. Luca Waldschmidt bescherte dem SC schließlich mit einem Gewaltschuss noch einen Punkt. „Ich kann mich heute nicht richtig freuen. Es fühlt sich an, als hätten wir zwei Punkte verloren“, bemängelte Gomez, gab jedoch auch zu, dass der verkorkste Saisonstart Spuren hinterlassen hatte: „Die Psychologie hat zugeschlagen nach null Punkten aus zwei Spielen und dem Pokal-Aus. Man hat gemerkt, dass es einen Knacks gab.“ Umso wichtiger ist es für die Stuttgarter, wenn ihr Top-Torjäger nun wieder zu alter Stärke findet.

In den ersten drei Pflichtspielen gegen Rostock, Mainz und Bayern gingen die Schwaben nämlich ohne eigenen Treffer und Punkte vom Platz. Gegen Freiburg stellte Gomez jedoch unter Beweis, dass er noch immer so kaltschnäuzig wie früher ist. „Ich kann ja nichts anderes außer Tore schießen. Sonst bräuchte ich ja nicht mitspielen. Tore zu schießen ist mein Antrieb, Fußball zu spielen. Das mache ich, seit ich fünf bin und werde es tun, bis ich aufhöre“, versprach der Stürmer und kündigte nach seinen zwei Treffern im Derby an: „Es kommen noch ein paar dazu.“ Auch nach 300 Bundesliga-Spielen und 165 Toren ist Gomez also noch immer hungrig auf mehr.

Gegen Fortuna Düsseldorf kann der Angreifer am Freitag vor heimischem Publikum seinen Worten Taten folgen lassen. Denn in Stuttgart sehnt man sich nach dem ersten Saisonsieg. Gegen den Aufsteiger könnte Gomez davon profitieren, wenn sein Trainer Tayfun Korkut auf den Außenpositionen auf einen der Flügelflitzer ala Anastasios Donis, Chadrac Akolo oder Erik Thommy setzt. Denn sowohl Christian Gentner als auch Gonzalo Castro ließen gegen den SC Freiburg das Tempo und die Kreativität auf den Flügeln vermissen. Damit ihr Toptorschütze jedoch gefährlich werden kann, benötigt dieser Bälle im Strafraum.

Wie gefährlich er dann ist, hat er nicht nur gegen Freiburg gezeigt. Seit seiner Rückkehr ins Schwabenland erzielte der 33-Jährige zehn Bundesliga-Tore und vier Doppelpacks und nach seinem Rücktriff aus der Nationalmannschaft hat er nun nur noch Augen für seine erste Liebe, den VfB Stuttgart. Am Freitag soll diese Liebesgeschichte fortgesetzt werden.

Gomez in Zahlen

Mario Gomez erzielte gegen den SC Freiburg wettbewerbsübergreifend seinen 97. Treffer für den VfB Stuttgart. Insgesamt legte er gleichzeitig 26-mal für seine Mitspieler auf. Der Stürmer stand in 176 Pflichtspielen für seinen ersten Profiverein über 12.000 Minuten auf dem Platz.