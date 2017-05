Ohne die Abgänge der letzten zehn Jahre seit der Meisterschaft 2007 wäre der VfB Stuttgart wohl nie aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen – sondern eher ein Aspirant für die Champions League. Eine VfB-Elf zum Träumen.

Bernd Leno (25 Jahre) wurde schon in seiner Jugendzeit beim VfB das Potenzial für allerhöchstes Niveau zwischen den Pfosten nachgesagt, doch der damalige Trainer Bruno Labbadia entschied sich in der Saison 2011/2012 für Sven Ulreich als Stammtorwart. Der frustrierte Leno wechselte zu Bayer Leverkusen, wurde dort zum Nationalspieler und wird derzeit mal wieder von Real Madrid umworben.

Bei Antonio Rüdiger (24) wechselten sich regelmäßig Licht und Schatten in seinen Leistungen ab. Dennoch wurde der talentierte Innenverteidiger schon bei den Roten zum Nationalspieler. Nur ein Kreuzbandriss verhinderte seinen Einsatz bei der EM 2016, aber nicht seinen Wechsel zum AS Rom, wo er sich mittlerweile zur festen Größe gemausert hat.

Mit Serdar Tasci (30) in der Innenverteidigung wurde der VfB 2007 noch deutscher Meister. Seit seinem Wechsel 2013 zu Spartak Moskau nach Russland – unterbrochen durch ein enttäuschendes halbjähriges Gastspiel beim FC Bayern – haben beide Seiten immer mal wieder miteinander geflirtet. Noch blieb die Liebe unerwidert.

Sebastian Rudy (27) spielt derzeit bei 1899 Hoffenheim die beste Saison seiner Karriere und wird dafür im Sommer mit einem Wechsel zum FC Bayern belohnt. Bei seinem Ausbildungsverein hat man dem Defensiv-Allrounder diese Entwicklung wohl nicht zugetraut, weshalb man den späteren Nationalspieler 2010 für kleines Geld ziehen ließ.

Auch Sami Khedira (30) gehörte 2007 zur Meister-Mannschaft, ehe der defensive Mittelfeldspieler nach der WM 2010 zunächst bei Real Madrid und dann bei Juventus Turin zu einem der weltbesten seines Fachs avancierte. Mit der „alten Dame“ aus Italien träumt er in dieser Saison vom Champions-League-Titel, den er mit Real bereits gewonnen hat.

Wahrscheinlich würde nicht nur Alexander Zorniger „gerne jeden erschlagen, der an dieser Entscheidung beteiligt war“, Joshua Kimmich (22) zum FC Bayern zu verkaufen. Der Ex-VfB-Trainer trainierte diesen anderthalb Jahre in Leipzig und ahnte, dass aus Kimmich einmal der legitime Nachfolger von Philipp Lahm werden könnte.

Bei dem aus der VfB-Jugend stammenden Serge Gnabry (21) war die Karriere bei Arsenal London mächtig ins Stocken geraten. Bei Olympia weckte der Offensivspieler erstmals wieder in Deutschland das Interesse an seiner Person. Werder Bremen schlug zu und freute sich Gnabrys weiterem Aufschwung bis hin zum Nationalspieler.

Shinji Okazaki (31) hätte wohl kein Fan vermisst, wären die Trainer von Mainz 05 und Leicester City nicht auf die Idee gekommen, ihn auf der richtigen Position einzusetzen. Seitdem trifft der Japaner in schöner Regelmäßigkeit und war auch am Sen­sations-Meistertitel der „Füchse“ aus England in der vergangenen Saison nicht ganz unschuldig.

Einst war Vedad Ibisevic (32) in der Gunst der VfB-Anhänger weit oben. Dann stellte er das Toreschießen ein, Stuttgart lieh ihn an die Hertha aus Berlin aus und zahlte sogar noch eine Weile einen Großteil seines Gehalts. Inzwischen hat der „Vedator“ den Torbetrieb bekanntlich wieder auf Hochtouren aufgenommen.

Auch VfB-Eigengewächs Timo Werner (21) hat sein volles Potenzial erst bei einem anderen Verein abrufen können. Bei RB Leipzig hat er maßgeblichen Anteil an der direkten Champions-League-Qualifikation des Aufsteigers und düste als aktuell treffsicherster deutscher Stürmer sogar bis in die Nationalmannschaft.

Mario Gomez (31) war beim VfL Wolfsburg zwischenzeitlich wieder als Wundlieger und Chancentod aufgefallen. Seit einigen Wochen aber ist wieder der alte „Super Mario“ zu sehen, der trifft wie zu seinen besten Zeiten bei den Bayern und dem VfB, den er mit seinen Toren 2007 – man ahnt es schon – zur Meisterschaft schoss.