Die bisherige Saison der MHP Riesen Ludwigsburg lief sowohl national als auch international sehr erfolgreich. Nun steht das Team in der Champions League jedoch vor einem Kraftakt.

Vor einer Woche mussten die MHP Riesen Ludwigsburg eine 81:86-Niederlage in der Basketball Champions League gegen medi Bayreuth hinnehmen. Heute steht für die Barockstädter das Rückspiel bei den Oberfranken an. Sollte das Team von Trainer John Patrick die Partie mit mehr als fünf Punkten Vorsprung gewinnen, erreicht es aber dennoch das Final Four. Doch das Hinspiel in der MHP-Arena vor sieben Tagen sollte den Ludwigsburgern Warnung genug sein. Trotz mehrmaliger Führung gelang es dem Bundesligadritten nicht, dem Ligakonkurrenten entscheidend davonzuziehen. Beispielsweise ließen sich die Barockstädter von den Unterbrechungen durch die Time-outs immer wieder aus dem Konzept bringen und gaben auch eine zwischenzeitliche Elf-Punkte-Führung wieder aus der Hand. Die so erfolgsverwöhnte Mannschaft bekam Probleme und verrannte sich des Öfteren in Eins-gegen-Eins-Duelle und produzierte mehrere Turn-over.

Das nutzten die Gäste aus und zeigten sich in der entscheidenden Phase des Spiels treffsicher – im Gegensatz zu den Riesen, die lediglich 37,9 Prozent ihrer Würfe von der Dreierlinie trafen – und sicherten sich dadurch letztlich den Sieg. Nach der Niederlage sagte Ludwigsburgs Coach John Patrick: „Das Ergebnis ist natürlich nicht das, was wir wollten, aber am Ende ist es ein verdienter Sieg für Bayreuth“, erklärte der 50-Jährige. „Sie haben in der Schlussphase toughe Würfe getroffen und ihre Angriffe sehr gut ausgespielt.“ Er sei sogar der Meinung, „dass wir im Nachhinein sogar noch froh sein müssen, dass wir nur mit fünf Punkten verloren haben, denn wir hatten heute leider einfach nicht den nötigen Fokus und waren oft zu unkonzentriert.“ Das heutige Rückspiel wird für die Ludwigsburger Basketballer daher eventuell schon als Gradmesser für die diesjährigen Play-offs dienen. Auch dort geht es nach dem „Do-or-Die“-Prinzip und Fehler werden gnadenlos bestraft. Nachdem die Saison bisher so reibungslos verlief, wird es spannend sein zu sehen, wie die Mannschaft mit solch einer Drucksituation umgehen wird.

Einfach wird die Aufgabe für Patrick und Co. jedenfalls nicht, denn Bayreuth wird an das Hinspiel anknüpfen wollen und hat zudem das eigene Publikum im Rücken. Auf der anderen Seite sind die fünf Zähler Vorsprung kein Ruhepolster für die Oberfranken. Denn die Ludwigsburger haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie gegen Bayreuth einen hohen Sieg einfahren könne. Im Dezember bezwangen sie den Ligakonkurrenten deutlich mit 78:47. Damit sie das Ruder im internationalen Geschäft jedoch noch mal herumreißen können, müssen sie in der zweiten Partie vor allem im Rebounding und ihren Pick-and-Roll-Aktionen Anpassungen vornehmen beziehungsweise sich verbessern. Das geht jedoch nur mit einer fokussierten und konzentrierten Leistung. „Das müssen wir im Rückspiel besser machen, dann haben wir auch eine gute Chance“, erklärte Patrick, der das knappe Scheitern kurz vor dem Final Four, wie im vergangenen Jahr, mit Sicherheit vermeiden möchte. Der Bayreuther Headcoach Raoul Korner machte aber bereits nach dem Sieg im Hinspiel klar, dass sein Team und er auch heute wieder „mit allem, was wir haben, auf den zweiten Sieg gehen“.

Zuschauer

Das Champions-League-Rückspiel zwischen medi Bayreuth und den MHP Riesen Ludwigsburg findet in der Oberfrankenhalle in Bayreuth statt. Die Arena bietet bei Sportveranstaltungen bis zu 4000 Menschen Platz. Die Ludwigsburger Heimspiele können zum Vergleich von bis zu 5300 Personen besucht werden.