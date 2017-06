Der Mercedes-Cup auf Rasen geht auf der Anlage des TC Weissenhof in die dritte Runde. Der ausgeruhte und angriffshungrige Tennis-Superstar Roger Federer will es wissen.

Seit Roger Federer am Abend des 15. Mais seinen Startverzicht bei den diesjährigen French Open in Paris via Twitter bekannt gegeben hat, ist die Tennis-Welt zwiegespalten. Für viele Fans war es eine traurige Nachricht, hatten sie doch auf ein Giganten-Treffen des sich in Top-Form befindlichen „Maestro“ mit dem Top-Favoriten Rafael Nadal beim Sandplatzturnier Roland Garros gehofft. In Stuttgart ist genau das Gegenteil der Fall. Dort hat Federers Absage einen regelrechten Hype ausgelöst.

Im Büro der Mercedes-Cup-Veranstalter laufen seitdem die Telefone heiß. Der erste Europa-Auftritt von Federer in diesem Jahr hat die Ticketnachfrage für das vom 10. bis 18. Juni stattfindende ATP-Rasenturnier auf der Anlage des TC Weissenhof sprunghaft ansteigen lassen. Während für das erste Spiel von Federer am Mittwoch, 14. Juni, noch Eintrittskarten verfügbar sind, ist das Finalwochenende des mit 701.975 Euro dotierten Rasenturniers bis auf ein paar Restkarten schon fast ausgebucht.

„Dass Roger Federer in diesem Jahr auf die komplette Sandplatzsaison verzichtet, zeigt, wie viel ihm daran liegt, das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ein achtes Mal zu gewinnen und damit Sportgeschichte zu schreiben“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer, der sich freut, dass Federer das Turnier in Stuttgart für die intensive Vorbereitung auf dieses Ziel nutzt. Nachdem Federer schon vor Wochen bekannt gegeben hat, sich vorwiegend auf die Rasenplatzsaison zu konzentrieren, kam die Absage für Paris nicht überraschend. Zudem habe der Sand seinem Knie schon im Vorjahr nicht gutgetan, erklärt der Schweizer.

Mit diesem und weiteren Verletzungen hatte Federer im vergangenen Jahr schwer zu kämpfen. Er spielte deshalb bei nur sieben Turnieren und blieb erstmals seit 2000 ohne einen Titelgewinn. So auch bei seiner Premiere in Stuttgart. Danach sackte er bis auf Platz 16 der Weltrangliste ab. Vereinzelte Abgesänge auf seine Karriere machten da schon die Runde. Doch nach einer sechsmonatigen Pause kehrte Federer auf die Tour zurück und verblüffte seitdem nicht nur seine Kritiker mit den Triumphen bei den Australian Open in Melbourne sowie den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami. „Ich kann es kaum glauben, dass es so gut gelaufen ist“, sagt er selbst. Er war nämlich erst einmal froh darüber, endlich überhaupt wieder auf dem Court zu stehen. Und da er das auch noch einige Jahre so tun will, hat der 35-Jährige sein Comeback strikt geplant. Denn die Turnierplanung ist für ihn der Schlüssel für seine „Lebensdauer“ als Tennisprofi. „Ich bin schließlich keine 24 mehr und muss auf meine Gesundheit achten“, sagt er selbst. Sein Credo lautet deshalb: „Ich gehe lieber einen Schritt zurück, erhole mich gut und komme glücklich, mit viel Energie und Angriffshunger zurück.“

Der Hunger und die Freude auf Stuttgart sind jedenfalls groß. „Es ist ein wunderschönes kleines Turnier mit tollem Ambiente in einem Tennisclub“, schwärmt Federer, „Ich fand es wirklich sehr spannend und die Atmosphäre sehr angenehm.“ Natürlich hätte der 18-malige Grand-Slam-Champion sich auch den Titel gewünscht, aber im Halbfinale war gegen den jungen Österreicher Dominic Thiem Schluss – trotz Matchball. „Vielleicht habe ich in dem Spiel schon zu fest an das Siegerauto gedacht“, sagt er und lacht. Eine gewichtigere Rolle dürften da eher schon die Knieprobleme gespielt haben.

Diesmal, so denkt und hofft er, ist er sicherlich fitter. Und besser. Und auch wenn er zu bedenken gibt, dass es bei seinem ersten Turnier auf Rasen in diesem Jahr immer etwas schwierig ist, sofort reinzukommen und auch das Starterfeld mit den Top-15 Spielern Grigor Dimitrov (Bulgarien) und Thomas Berdych (Tschechien) stark besetzt ist, kann es auch für ihn nur „das Ziel sein, den Titel dort anzupeilen.“