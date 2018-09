Das erste Heimspiel des VfB Stuttgart steht an. Aber nicht nur der Gegner FC Bayern München sorgt für Brisanz. Die Fans und ein bestimmter Spieler stehen besonders im Fokus.

Am kommenden Samstag ist es endlich so weit. Dann startet der VfB Stuttgart auch zu Hause in die neue Saison. Und womit könnte man die Saison vor heimischem Publikum besser beginnen als gegen den amtierenden Meister FC Bayern München? Die Partie bringt einiges an Zündstoff mit sich. Bereits vor der Partie gibt es ein besonderes Highlight. Denn wie in jeder Saison vor dem ersten Heimspieltag werden sich die Anhänger der Stuttgarter auch dieses Jahr wieder am Bad Cannstatter Bahnhof versammeln, um gemeinsam zur Mercedes-Benz Arena pilgern – die sogenannten Karawane Cannstatt.

Die mehreren tausend Fans werden ihre Mannschaft also garantiert lautstark und voller Freude empfangen. Das spektakuläre Schauspiel begeistert aber nicht nur die eigenen Fans, sondern auch der Verein ist von der Aktion seiner Fans beeindruckt. Michael Reschke nutzt das Spektakel sogar als Werbemittel. „Die unglaubliche Bedeutung, die der VfB für die Menschen in der Region hat, zeigt sich Jahr für Jahr auch durch diese einzigartige Aktion“, schwärmt der 60-Jährige: „Es ist beeindruckend, wenn die Fans gemeinsam zum ersten Heimspiel in Richtung Mercedes-Benz Arena strömen. In Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen zeige ich häufig auch einen Zusammenschnitt von Bildern der Karawane Cannstatt. Und ich kann versichern: Das hat eine Hammer-Wirkung.“

Im Stadion angekommen, wird der Großteil der Zuschauer in der ausverkauften Arena dann auf eine ähnlich starke Leistung des VfB wie am 12. Mai. Damals fegten die Stuttgarter die Bayern mit einem 4:1 aus dem eigenen Stadion und versalzte den Münchnern ein wenig die Meisterfeier. Ein weiterer Sieg gegen den Rekordmeister wäre für die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut sicherlich auch eine tolle Motivationsspritze für die kommenden Aufgaben. Das Duell gegen den FC Bayern hat für die Schwaben bereits eine große Tradition.

Der Südschlager feiert am Samstag seine 123. Auflage. Die Statistik spricht zwar klar für die Bayern, die 77-mal als Sieger vom Rasen gingen – der VfB lediglich 24-mal – , jedoch werden die Anhänger der Stuttgarter alles tun, um ihr Team zum nächsten Triumph über die Rot-Weißen zu peitschen. Im Fokus des Spiels wird voraussichtlich auch der Franzose Benjamin Pavard stehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bayern-Coach Niko Kovac und die Münchner ein Auge auf den frischgebackenen Weltmeister geworfen haben.

„Er ist ein richtig guter Spieler. Das hat man auch jetzt bei der WM gesehen“, sagte der Trainer noch im vergangenen Juli. Lange Zeit galt die Zukunft des Innenverteidigers daher unsicher. Vieles spricht nun dafür, dass Pavard in der nächsten Spielzeit zum Rivalen wechseln wird. Offenbar enthält der Kontrakt des 22-Jährigen dann eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Am kommenden Samstag wird der Publikumsliebling jedoch alles dafür geben, dass Lewandowski und Co. an ihm verzweifeln und die Schwaben am Ende drei Punkte einfahren. Unter besonderer Beobachtung wird er voraussichtlich aber dennoch stehen.

Lange Serie

Mit dem Sieg am 12. Mai 2018 gegen den FC Bayern München beendete der VfB Stuttgart eine langwährende Negativserie. Denn es war der erste Dreier für die Schwaben gegen den Rekordmeister seit dem 27. März 2010. Dazwischen gingen die Bayern 16-mal als Sieger vom Platz.