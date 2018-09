Die Euphorie rund um Stuttgart war vor dem Saisonbeginn riesig. Nach den ersten drei Pflichtspielen ist diese Euphorie gewichen und Ernüchterung macht sich breit. Gegen den SC Freiburg muss daher ein Dreier her.

Das hat sich der VfB Stuttgart mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Denn inzwischen sind die ersten drei Pflichtspiele der neuen Saison absolviert und die Mannschaft steht weiterhin ohne Sieg und ohne eigenen Treffer da. Nach dem 0:2 gegen Rostock zu Saisonbeginn folgte ein ernüchterndes 0:1 beim FSV Mainz 05 zum Auftakt der Bundesliga. Das erste Heimspiel der Saison gegen die Bayern verlor die Mannschaft von Tayfun Korkut mit 0:3 und gab während der gesamten 90 Minuten Spielzeit keinen einzigen Torschuss ab. Nach zwei Spieltagen belegt der VfB somit den letzten Tabellenplatz. Und das alles zum 125-Jahr-Jubiläum des Vereins. Deshalb fiel die Bilanz gegen den Rekordmeister nicht gut aus. „Die waren uns in allen Belangen überlegen“, gab Sportvorstand Michael Reschke zu, sagte aber auch, dass die Bayern „eine andere Kragenweite“ seien.

Nach dem furiosen 4:1 am letzten Spieltag der vorangegangenen Saison hatten sich die Schwaben vor eigenem Publikum jedoch sicher mehr erhofft. Nachdem auch die ersten beiden Partien torlos verloren gingen, bedeutete das 0:3 gegen die Bayern indes einen neuen Rekord. Denn dass die ersten drei Pflichtspiele allesamt ohne eigenen Treffer verloren gingen, das gab es am Neckar noch nie. Trotz der prekären Situation bleibt der Trainer Tayfun Korkut gelassen: „Wir haben noch genügend Zeit, unsere Fans glücklich zu machen.“

Glücklich sind die Anhänger der Roten bisher ganz und gar nicht. So groß war doch die Euphorie vor dem Start. Nachdem die Stuttgarter die vergangene Spielzeit nach einem tollen Endspurt auf dem siebten Tabellenplatz beendeten, war die Vorfreude in der Landeshauptstadt so groß wie lange nicht mehr. Diese Vorfreude ist inzwischen jedoch gewichen. Viele von ihnen sehen das Problem beim Trainer, der bereits bei seinem Amtsantritt nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Einige von ihnen werfen Korkut „Angsthasenfußball“ vor. Zu sehr sei der Coach auf die Defensive fokussiert und vergesse dabei, offensiv spielen zu lassen. Gegen den FC Bayern ließ er vor der Viererkette vier defensive Mittelfeldspieler starten. Bilanz: kein Torschuss, dafür jedoch drei Gegentreffer. Die Kritik an seiner Aufstellung wies Korkut jedoch zurück. Gab aber zu, dass die Mannschaft „gegen den Ball nicht so aggressiv, wie wir es uns vorgenommen hatten“, gearbeitet habe.

Aber nicht nur Korkut steht bereits nach den ersten drei Partien in der Kritik. Auch Abwehrspieler Holger Badstuber geriet schon in das Visier der Kritiker. „Es läuft noch nicht rund“, sagte der nach den zwei Auftaktpartien im Pokal und der Liga. Grund dafür sind die zwei individuellen Fehler des 29-Jährigen, die sowohl gegen Rostock als auch gegen Mainz jeweils zum 0:1 führten. Dabei hatte Badstuber die Erwartungen der Fans Mitte Juli selbst in die Höhe schnellen lassen. Denn der Verteidiger liebäugelte lange Zeit mit einem Transfer zu einem Champions-League-Verein. Letztlich verlängerte er jedoch seinen Vertrag am Neckar um weitere drei Jahre. Das lange Zögern interpretierten einige Fans so, dass sich der Abwehrspieler zu Höherem berufen fühle. Bei den Stuttgartern knistert es vor dem Derby gegen den SC Freiburg ordentlich.

„Wir sind alle gefordert, Gas zu geben und eine Schippe draufzulegen“, appelliert Reschke. Mit überzeugenden Siegen im Breisgau und gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf könnte die Mannschaft der Kritik entgegenwirken und auch wieder für Ruhe um Tayfun Korkut sorgen. Bei einer weiteren Niederlage wird es ungemütlich im Schwabenländle.

Letzte Saison

In der vergangenen Saison startete der VfB Stuttgart in den ersten drei Pflichtspielen mit zwei Siegen und einer Niederlage. Im Pokal gewannen sie gegen Energie Cottbus nach dem Elfmeterschießen mit 6:5. In der Liga folgte eine 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC und ein 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05.