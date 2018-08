In der Bundesliga machte Benjamin Pavard bereits mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Bei der Weltmeisterschaft in Russland unterstreicht er seine hohen Ambitionen.

Die neue Fußball-Bundesliga-Saison nähert sich mit großen Schritten. Damit der VfB Stuttgart die neue Spielzeit erfolgreich gestalten kann, schwitzen die Profis bereits seit einigen Wochen. Auch der deutsche Nationalspieler Mario Gomez ist nach der Weltmeisterschaft in Russland wieder zum Team gestoßen. Lediglich einer darf noch bis zum 15. August die Füße hoch legen: Benjamin Pavard. Und diese Extra-Auszeit hat sich der 22-jährige Franzose wahrlich verdient. Denn mit der Equipe Tricolore gewann er am 15. Juli in Moskau die zweite Weltmeisterschaft überhaupt für sein Land. Am historischen Triumph hatte der braunhaarige Lockenkopf großen Anteil und ist spätestens seit dem Coup in Russland bei einigen großen Clubs in Europa heiß begehrt. Unter anderem soll der deutsche Rekordmeister FC Bayern München an dem jungen Defensivspezialisten inter­essiert sein.

Noch beteuert der Stuttgarter Sportvorstand Michael Reschke jedoch, dass Pavard auch in der kommenden Saison das Trikot der Schwaben tragen wird. „Wir gehen fest davon aus, dass Benji noch eine Saison bei uns spielt. Es ist noch keine Anfrage für ihn bei uns eingegangen.“ Sollte ein Verein jedoch das nötige Kleingeld aufbringen können, wird der VfB wohl auch über einen Abgang noch in diesem Sommer nachdenken. Warum so viele Clubs an den Diensten Pavards inter­essiert sind, verdeutlichte der 22-Jährige als Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft. Mit außer­gewöhnlich guten Zweikampfstatistiken und Passquoten beeindruckte er nicht nur seinen Nationaltrainer Didier Deschamps. „Benjamin ist zu einem Star geworden, und er hat es auch verdient“, adelt der 49-Jährige seinen Schützling: „Einmal sagte er zu mir: ‚Ich habe vor niemandem Angst!’ Daraufhin antwortete ich ihm: ‚Das kannst du denken. Aber sage es nie den Medien.’“

Seinen Worten ließ Pavard spätestens in Russland auch Taten folgen. Vor der WM beäugten einige Experten die Nominierung des Innenverteidigers für den französischen WM-Kader, aufgrund von zu wenig Erfahrung, noch kritisch. Diese Skeptiker ließ er jedoch mit tollen Leistungen verstummen. Besonders in Erinnerung blieb sein wunderschönes Tor beim Achtelfinale gegen Argen­tinien (Endstand 4:3). Sein Treffer zum zwischenzeit­lichen 2:2-Ausgleich wurde knapp zwei Wochen nach dem Titelgewinn von den Fans sogar zum Tor der WM gewählt.

Nach Einführung des Titels im Jahr 2006 ist Pavard der erste europäische Spieler, dem diese Ehre zuteil wurde. „Der Ball sprang vor mir auf. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, sondern nur versucht, den Fuß drüber zu bekommen und ihn unten zu halten“, beschrieb der Verteidiger seinen Geniestreich. „Ich habe versucht, den Ball in der Richtung zu treffen, aus der er kam, weil ich das von den Stürmern immer wieder gesagt bekomme. Als er ins Tor ging, habe ich mich einfach unglaublich gefreut.“ Grund zu Freude hatte er aber auch, weil er sich mit dem Titelgewinn in Stuttgart unsterblich machte. Denn vor ihm ist es erst zwei anderen Spielern gelungen, als aktiver VfB-Akteur den wichtigsten Fußballtitel der Welt zu gewinnen. Nur Guido Buchwald und Carlos Dunga gelang dieses Meisterstück bisher. Kein Wunder also, dass die Schwaben den 22-Jährigen auch weiterhin um jeden Preis halten wollen.

Marktwert

Benjamin Pavard wechselte im Sommer 2016 für fünf Millionen Euro von LOSC Lille zum VfB Stuttgart und etablierte sich in der zweiten Liga als Stammspieler am Neckar. In der vergangenen Saison lief er erstmals in der Bundesliga auf und steigerte seinen Marktwert inzwischen auf etwa 40 Millionen Euro.