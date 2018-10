Ehe die neue Saison für die MHP Riesen am vergangenen Samstag gegen Frankfurt startete, schlugen die Barockstädter auf dem Transfermarkt nochmals ordentlich zu. Die MHP konnten sich mit dem Amerikaner Trevor Mbakwe einen ehemaligen deutschen Meister sichern.

In der abschließenden Pre-Season-Woche verpflich­tete der Verein noch zwei weitere Spieler: Aaron Best und Trevor Mbakwe. Besonders Mbakwe gilt dabei als regelrechter Transfercoup der Schwaben. Seine Profilaufbahn startete er in Marquette, nachdem er auf dem College bereits für Miami Dade und Minnesota aufgelaufen war.

Der drei Tage vor Saisonbeginn verpflichtete Big Man wechselte von FIAT Turin nach Ludwigsburg und erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. Er soll den an der Hand verletzten Owen Klassen ersetzen. Die Fans sind von der Neuverpflichtung begeistert. „Wahnsinnstransfer“, „Klasse Transfer“ oder „Mega-Spieler“ konnte man unter der Bekanntmachung zur Verpflichtung des Centers lesen. Einigen der Fans dürfte der 29-Jährige nämlich sicher noch bekannt sein. Denn bereits vor drei Jahren spielte Mbakwe in der Basketball Bundesliga und feierte in der Saison 2014/15 mit Brose Bamberg die Meisterschaft sowie den Pokalsieg.

Dabei machte sich der 2,07 Meter große Hüne in Deutschland einen Namen und überzeugte vor allem mit seiner unglaublichen Athletik. In Ludwigsburg erhofft man sich von ihm nun sicherlich auch einige schöne Flugeinlagen und ansehnliche Dunks. „Wir freuen uns, dass Trevor in dieser Spielzeit ein Teil des Teams sein wird. Mit seiner Erfahrung auf internationalem Parkett und in der BBL, wird er unsere Präsenz unter dem Korb merklich verbessern“, freute sich Riesen-Coach John Patrick über seinen neuen Centerspieler.

„Er ist ein sehr erwachsener Typ, der weiß, was seine Rolle ist.“ In Turin erzielte Mbakwe zuletzt in 41 Spielen durchschnittlich 10,6 Punkte und 6,3 Rebounds. Zuvor waren es in St. Petersburg in 38 Einsätzen 4,4 Punkte und 4,0 Rebounds. Und in Tel Aviv erzielte der 29-Jährige in 43 Spielen 8,7 Zähler und fischte im Schnitt 4,5 Rebounds. Die zweite Neuverpflichtung, Aaron Best, kam aus Toronto von den Raptors 905 an den Neckar und unterzeichnete bei den Barockstädtern ebenfalls einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Der 26-Jährige spielt auf der Position des Shooting Guard. Sein neuer Arbeitgeber und Champions-League-Teilnehmer verpflichtet mit dem 1,93 Meter großen Kanadier auch internationale Erfahrung. Denn Best spielte in der Saison 2016/17 bereits für den litauischen Klub Juventus Utena in der Champions League. In der Liga und in der Champions League erzielte er in 57 Spielen durchschnittlich 7,2 Punkte, 2,8 Rebounds und einen Assist. Und auch Best ist für seine athletische Spiel­weise bekannt.

Beim G-League-Team, den Raptors 905, startete er 39 seiner 47 Einsätze von Beginn an und machte dabei im Schnitt 7,6 Punkte, 2,5 Rebounds und 1,7 Assists. Seine spektakulären Dunks brachten ihm sogar eine Teilnahme am G-League Slam Dunk Contest ein. Nun soll er seine Fähigkeiten in Ludwigsburg gewinnbringend einsetzen.

Pokal

Am kommenden Samstag starten die Riesen Ludwigsburg in die Pokalsaison. Die Mannschaft von Trainer John Patrick reist für die erste Pokalrunde zur BG Göttingen. Vier Tage darauf steht außerdem die erste Champions-League-Partie für die Schwaben an. Dort treffen sie auf das türkische Team Banvit BK.