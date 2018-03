Momentan messen sich die besten Tennisspielerinnen der Welt noch bei den Miami Open. Vom 21. bis zum 29. April versammelt sich die WTA-Elite dann aber wieder in der Porsche-Arena in Stuttgart.

Denn der 41. Porsche Tennis Grand Prix steht an. Das einzige Hallensandplatzturnier der WTA-Saison trumpft mit tollem Starterfeld auf. Acht der momentanen Top-Ten-Stars schlagen auf, darunter auch die zweifache Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber und die Nummer eins der Welt Simona Halep. Auch die Vorjahressiegerin Laura Siegemund will vor heimischem Publikum ihren Titel verteidigen. „Mit unserem Jubiläumsturnier 2017, das weltweit für Aufsehen gesorgt hat, haben wir für die Zukunft große Erwartungen geweckt“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt: „Diese Erwartungen wollen wir erfüllen. Wir haben große Anstrengungen unternommen, um unserem Publikum auch in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Tennis-Momente zu bieten.“

Das Turnier, bei dem die Siegerin in diesem Jahr neben dem Preisgeld mit einem Porsche belohnt wird, feiert zudem eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs sind die Gewinnerinnen der vergangenen sieben Jahre am Start: Maria Scharapowa (2012, 2013 und 2014), Angelique Kerber (2015 und 2016), Julia Görges (2011) und Laura Siegemund (2017). Aus den Top 20 schlagen außerdem unter anderem Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017, sowie ihre Finalgegnerin Madison Keys auf. „Wir freuen uns, dass mit Sloane und Madison gleich zwei Top-Spielerinnen aus den USA zum ersten Mal bei uns aufschlagen“, erklärt die sportliche Leiterin des Grand Prix, Anke Huber.

Damit das Turnier auch vor den finalen Entscheidungen möglichst viele Leute anlockt, hat man sich einiges einfallen lassen. Beispielsweise erwartet die Zuschauer in der Porsche-Arena ein besonderes Event. Am 23. April treten bei einem Tiebreak-Wettbewerb sechs Spielerinnen in zwei Gruppen gegeneinander an. Dabei spielt jede gegen jede und ein Match-Tiebreak geht bis zehn. Die jeweiligen Gruppensiegerinnen treten dann in einem Finale gegeneinander an. Angelique Kerber, Julia Görges, Laura Siegemund, Kristina Mladenovic und Caroline Garcia stehen als Teilnehmerinnen am Wettbewerb bereits fest. „Wir arbeiten hart dafür, das innovativste Turnier auf der WTA-Tour zu sein und auch in Zukunft zu bleiben“, so Günthardt. Und tatsächlich wissen das die Spielerinnen zu würdigen. Das Turnier wurde von ihnen im vergangenen Jahr bereits zum neunten Mal zum weltweit beliebtesten Turnier seiner Kategorie gewählt.

Ein weiteres besonderes Highlight wird es zudem am 21. und 22. April geben. Denn dann empfängt das deutsche Fed-Cup-Team Tschechien und spielt um den Einzug in das Finale. Die Mannschaft von Teamchef Jens Gerlach setzte sich gegen den Vorjahres­finalisten Weißrussland überraschend durch. Nach dem Triumph gegen den Favoriten freute sich der deutsche Trainer Jens Gerlach über alle Maßen: „Ich kann kaum reden, das fühlt sich unglaublich an. So ein intensives Wochenende, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, so der 44-Jährige. „Jetzt freuen wir uns auf das Halbfinale gegen Tschechien.“ Gegen die spielte das deutsche Fed-Cup-Team übrigens zuletzt 2014 in Prag. Das bessere Ende hatten damals die Gastgeber.

Porsche Tennis Grand Prix

Der erste Porsche Tennis Grand Prix fand 1978 statt. Er ist damit das älteste Damen-Indoor-Turnier Europas. Bis 2006 wurde das Event noch in Filderstadt ausgetragen. Seitdem schlagen die besten Spielerinnen der Welt in der Porsche-Arena in Cannstatt auf.