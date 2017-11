Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Borussia Dortmund überraschend mit 2:1 und wahrt seine weiße Weste vor heimischem Publikum. Doch die drei Punkte sind nicht das einzige Highlight des Abends.

Vier Grad, ein eisiger Wind weht durch die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, die mit 60 000 Zuschauern gefüllt ist. Dick eingemummelt in seine schwarze Jacke betritt Hannes Wolf die Kulisse. Für den Trainer des VfB Stuttgart ist das Flutlichtspiel am Freitagabend gegen Borussia Dortmund ein ganz besonderes. Das liegt nicht nur daran, dass der Aufsteiger den Pokalsieger der vergangenen Saison vor ausverkauftem Haus mit 2:1 schlägt und zu Hause somit weiter ungeschlagen bleibt. Für Wolf hat die Partie aus weiteren Gründen einen besonderen Stellenwert. Für den 36-Jährigen ist es nämlich überhaupt die erste Begegnung als Trainer gegen den BVB, bei dem er eine lange Vergangenheit hat.

Hannes Wolf

Ehe der gebürtige Bochumer 2016 den VfB übernahm, ihn ein Jahr später in das Oberhaus zurücklotste und dadurch zum Helden in der schwäbischen Metropole aufstieg, leitete er seit 2009 verschiedene Teams der Borussia. Unter anderem sicherte er sich 2014 und 2015 mit der U 17 die B-Jugend-Meisterschaft. Mit der A-Jugend schaffte die Jürgen-Klopp-Entdeckung selbiges 2016. Kein Wunder also, dass BVB-

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Kontakt zum Trainertalent hält.

„Es ist ein besonderes Spiel für mich. Ich habe eine lange Vergangenheit bei Dortmund“, so Wolf vor der Partie gegenüber Eurosport. Dennoch ging es für ihn, wie in jedem Spiel, um die bestmögliche Punkteausbeute. Mit einem tollen Fight, einer starken zweiten Halbzeit und der Mithilfe der BVB-Abwehr fuhren die Stuttgarter tatsächlich drei Zähler ein. „Die Jungs haben das fantastisch gemacht. Wir hatten auch Glück in ein paar Situationen. Aber ich bin natürlich sehr stolz auf die Jungs“, freute sich Wolf nach dem turbulenten Spiel gegen die Dortmunder.

Rückkehr von Christian Gentner

Ein weiteres Highlight des Abends: die umjubelte Rückkehr des VfB-Kapitäns Christian Gentner. Mit angsteinflößender schwarzer Carbonmaske lief der 32-Jährige gegen die favorisierten Westfalen auf – von Beginn an. Zwei Monate musste er pausieren, nachdem er sich am vierten Spieltag bei einem Zweikampf gegen Wolfsburgs Keeper Koen Casteels mehrere Brüche im Gesicht zuzog. Für sein Comeback wurde der Nürtinger von den Fans gefeiert. Es war dem Publikum anzumerken, wie sehr es seinen Capitano vermisst hat. Und er zahlte es mit einer guten Leistung über die vollen 90 Minuten zurück.

Das Stadttrikot

Den Sieg erkämpften sich die Schwaben übrigens im sogenannten Stadttrikot, welches auf zweimal 1893 Stück – angelehnt an das Datum der Vereinsgründung – limitiert ist. Das stylishe Dress, das in Schwarz gehalten ist, mit einer Camouflage-Optik besticht und gemeinsam mit der Agentur 0711 entworfen wurde, rundete den ereignisreichen Freitagabend vollends ab. Die Freude wurde jedoch ein wenig gedämpft, denn sowohl der Torschütze zum 1:0, Chadrac Akolo, als auch Sturmpartner Daniel Ginczek verletzten sich. Akolo zog sich einen Faszienriss zu und fehlt in den kommenden zwei Partien gegen Hannover und Bremen. Ginczek erlitt einen Faserriss im Adduktorenbereich. „Dennoch besteht die Hoffnung und auch die Möglichkeit, dass er in der Hin­runde nochmals auflaufen kann.“

Lange gewartet

Zuletzt konnte der VfB Stuttgart am 31. Januar 2010 vor heimischem Publikum gegen Borussia Dortmund ein Ligaspiel gewinnen. Beim damaligen 4:1-Erfolg unter Coach Christian Gross trafen für den VfB Zdravko Kuzmanovic, Ciprian Marica und Christian Träsch. Außerdem unterlief Felipe Santana ein Eigentor.