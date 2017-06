Nach dem Aufstieg ist vor der Zukunftsentscheidung. Am 1. Juni stimmen die Mitglieder des VfB Stuttgart über die Ausgliederung der Abteilung Profifußball ab.

Auch wenn der VfB Stuttgart in dieser Saison in der Zweiten Fußball-Bundes­liga antreten musste, waren seine Fans immer erstklassig. 50 700 Zuschauer kamen im Schnitt in die Mercedes-Benz-Arena – das ist Rekord im Unterhaus. Aber auch auswärts hielten die VfB-Fans ihrem Verein die Treue. Allein nach Nürnberg reisten beeindruckende 18 000 Anhänger. „Wir haben das sehr genossen“, sagt Hannes Wolf. Nicht nur für den Trainer waren die Fans oft der zwölfte Mann auf dem Platz und damit ein mitentscheidender Faktor für den Wiederaufstieg.

Eine entscheidende Rolle spielen diese jetzt auch nach der Saison, wenn am 1. Juni, 18.30 Uhr, die außerordentliche Mitgliederversammlung ansteht, die über die weitere Zukunft des Vereins entscheidet. Die Mitglieder werden dann über die schon lange geplante Ausgliederung abstimmen. Da angesichts des Anlasses mit einem ähnlich hohen Andrang wie bei den Heimspielen gerechnet wird, findet die Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena statt. Dort sind für die Ja-Fraktion um Vereinspräsident Andreas Dietrich dann mindestens 75 Prozent der Stimmen nötig, um den Plan in die Tat umsetzen zu dürfen.

Dieser sieht vor, die Profiabteilung des VfB in eine AG auszulagern und dann maximal 24,9 Prozent der Anteile zu verkaufen, die dann rund 100 Millionen Euro einbringen sollen. Als erster Kapitalgeber hat Daimler eine Investition von 41,5 Millionen Euro für 11,75 Prozent der Anteile zugesagt. Als weitere potenzielle Investoren gelten die Unternehmen Würth und Kärcher. Die Gelder sollen laut Präsident „zu einhundert Prozent in den Sport“ investiert werden. Aber nicht nur zur Verstärkung des Profi-Kaders, die sicherlich notwendig ist, damit man in der Bundesliga nicht gleich wieder um den Klassenverbleib zittern muss. Ein erheblicher Teil soll in die Infrastruktur des Nachwuchsleistungszen­trums investiert werden, das wieder zu einer der Top-Ausbildungsadressen in Deutschland gemacht werden soll. „Wenn wir uns wieder nach oben orientieren wollen, geht an der Ausgliederung kein Weg vorbei. Wir haben durch den Abstieg fast 100 Millionen verloren. Wenn sie nicht kommt, wird es ex­trem schwer für uns“, sagt Sportvorstand Jan Schindelmeiser, der sich wie der Trainer und die Mannschaft klar pro Ausgliederung positioniert.

„Ohne die Ausgliederung bräuchten wir unter anderem Transfererlöse“, warnt auch Dietrich, der die Vision hat, in „vier Jahren in der Bundesliga im ersten Drittel“ mitzuspielen. Damit diese in Erfüllung geht, braucht es seiner Meinung nach aber noch mehr finanzielle Mittel – auf Sicht von vier Jahren um die 250 Millionen Euro. Diese sollen durch Zusatzeinnahmen im Sponsoring, TV-Gelder und durch Sponsoren generiert werden. Trotz der aktuellen Euphorie finden sich aber auch Ausgliederungsgegner, vor allem bei den Fans, die sich intensiv mit den Vorgängen in ihrem Lieblingsclub beschäftigen.

Die Ultra-Vereinigung „Commando Cannstatt 97“ kritisiert vor allem die Marketingkampagne des VfB, die „einseitige Meinungsmache“ mit „billigen Wahlkampfslogans und materiellen Anreizen zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung“ sei, wie es in einer Stellungnahme auf ihrer Website heißt. Sie befürchten nach der Ausgliederung, dass sich die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mitglieder erheblich verringern, und hegen der Verdacht, dass die Aktiengesellschaft vorrangig den Interessen der Investoren dient.

Präsident Dietrich („Es geht nicht darum, die Mitgliedsrechte zu schwächen“) und Finanzvorstand Stefan Heim („Daimler hat klar erläutert, er möchte keinen Einfluss auf das operative Geschäft nehmen“) versuchen zwar, diese Befürchtungen aus dem Fan-Lager zu zerstreuen, letztlich aber bleibt den Mitgliedern, denen die Zukunft ihres Vereins am Herzen liegt, nichts anderes übrig, als zur Mitgliederversammlung zu gehen, sich die Meinungen beider Seiten anzuhören und dann nach bestem Wissen und Gewissen abzustimmen – für oder gegen eine Ausgliederung.