Der VfB Stuttgart steht nach neun Spieltagen mit zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Während man zu Hause noch ungeschlagen ist, konnte man in der Fremde nicht punkten.

Defensive

Beim VfB war die Defensivleistung in den vergangenen Jahren immer wieder ein Kritikpunkt. In der Abstiegssaison 2015/16 kassierte das Team mit dem Brustring 75 Gegentreffer, so viele wie keine andere Mannschaft. Und auch im Unterhaus wackelte die Hintermannschaft des Öfteren. In der laufenden Spielzeit scheint Konstanz in das Defensivspiel gekommen zu sein.

Mit Holger Badstuber, Andreas Beck, Dennis Aogo und Ron-Robert Zieler haben sich die Stuttgarter mit viel Erfahrung gerüstet, die sich auszahlt. Der Abwehrverbund steht für eine Aufstiegsmannschaft solide und kann sich bei heiklen Situationen zumeist auf Schlussmann Zieler verlassen. Zu Hause musste der 28-Jährige erst einmal hinter sich greifen. Zudem strahlt Badstuber in der Innenverteidigung Ruhe und Sicherheit aus und unterstützt damit automatisch die jungen Spieler wie beispielsweise Timo Baumgartl.

Mittelfeld

Hannes Wolf verzichtete bei seinem System auf die 10er-Position und möchte vor allem durch schnelle Flügelspieler à la Anastasios Donis, Takuma Asano und Chadrac Akolo über die Außen Gefahr erzeugen. Oftmals mangelt es dabei jedoch an Kreativität. Zudem fehlt weiterhin Carlos Mané aufgrund einer Knieverletzung. Der Top-Vorlagengeber in Liga zwei für den VfB fehlt augenscheinlich.

Abgesichert wird am Neckar mit zwei defensiven Mittelfeldspielern. Momentan muss auf dieser Position Christian Gentner kompensiert werden. Mit dem argentinischen Talent Santiago Ascacibar gelingt das zufriedenstellend. Der 20-jährige Neuzugang ist ein Wadenbeißer, wie er im Buche steht. Wirkt in manchen Situationen jedoch zu übereifrig. Ergänzt wird der Verbund mit Orel Mangala, der sich mit dem Tempo in der Bundesliga oftmals noch schwertut und sich daher zu Fehlern hinreißen lässt.

Sturm

Im Unterhaus erzielte das Team von Trainer Hannes Wolf 63 Tore – Bestwert. Dass das in dieser Saison wohl kaum zu erreichen ist, war von vornherein klar. Dennoch stockt es in der Schwaben-Offensive mit Daniel Ginczek und Simon Terodde noch gewaltig. Während Terodde in der Zweitliga-Saison nicht zu bremsen war und mit 25 Toren, wie im Vorjahr, Torschützenkönig wurde, läuft es für den Mittelstürmer in der Bundesliga noch nicht rund.

In seinen neun Einsätzen kam er auf gerade einmal ein Tor. Insgesamt erzielten die Schwaben bislang erst sechs Treffer. Das liegt aber nicht nur an den beiden Offensivkräften, denen meistens die nötigen Pässe in die Tiefe fehlen. Im Mittelfeld fehlt den Stuttgartern die Kreativität. Durch das Fehlen eines richtigen Spielmachers entsteht im zentral-offen­siven Mittelfeld ein Vakuum, da lediglich über die Außen Gefahr ausgestrahlt wird. Das spiegelt sich in der Erarbeitung von Chancen wider. In einigen Spielen konnte der VfB hohe Ballbesitzwerte nicht in Zählbares ummünzen.

Verkehrte Welt

In der Abstiegssaison stand der VfB Stuttgart am neunten Spieltag mit sieben Zählern auf dem 15. Tabellenplatz. Das Team von Alexander Zorniger erzielte damals bereits zwölf Tore, kassierte jedoch auch schon 19 Treffer. Ein deutlicher Kontrast zur laufenden Saison unter Hannes Wolf.