Die MHP Riesen Ludwigsburg ziehen in der Champions League zum zweiten Mal in Folge in das Viertelfinale ein. In der Liga feiert der Club den nächsten Sieg mit einer Rekordhälfte.

Für die MHP Riesen Ludwigsburg entwickelt sich die laufende Saison zu einem Märchen. Die Basketballer aus der Barockstadt haben sich in der Champions League gegen den Ligakonkurrenten EWE Baskets Oldenburg durchgesetzt und stehen nun im Viertelfinale des internationalen Wettbewerbs. Im Rückspiel in der MHP-Arena mussten sich die Riesen zwar mit 74:86 geschlagen geben, doch durch das starke Hinspiel in Oldenburg – die Ludwigsburger gingen mit 88:63 als Sieger vom Parkett – stürmten sie am Dienstag dennoch in die nächste Runde. Dort treffen sie als nächstes auf medi Bayreuth. Die Mannschaft von Trainer Raoul Korner warf Besiktas Istanbul aus dem Wettbewerb.

„Zweimal in Folge ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen, damit haben wir auf jeden Fall schon etwas erreicht“, freut sich der Ludwigsburger Guard David McCray nach der Partie: „Das ist ein gutes Zwischenfazit.“ Gegen Bayreuth möchten sie es dieses Mal besser machen als noch im vergangenen Jahr gegen Banvit BK. Damals scheiterten Trainer John Patrick und sein Team im Viertelfinale am türkischen Club. Der Ludwigsburger Coach freut sich bereits auf das anstehende Duell in der Königsklasse. „Kompliment an Bayreuth, sie haben eine große Überraschung geschafft und Besiktas geschlagen. Für uns wird es dadurch eine kürzere Reise als nach Istanbul“, so der 50-Jährige. Er lobt das gute Abschneiden der deutschen Mannschaften bei ihren internationalen Auftritten: „Die Ergebnisse zeigen, wie gut die deutsche Liga ist, wenn zwei Mannschaften im Viertelfinale der Champions League aufeinandertreffen.“

In besagter Liga schlagen sich die Ludwigsburger Basketballer im Übrigen ebenfalls sehr passabel. Nach 25 Spieltagen belegen sie den dritten Tabellenplatz hinter dem FC Bayern und Alba Berlin. Am vergangenen Spieltag feierte das Team zudem einen ganz besonderen Erfolg. Denn bei seinem 19. Saisonsieg in der Bundesliga gegen die Gießen 46ers stellte es mit einem regelrechten Offensivfeuerwerk einen neuen Ligarekord auf. Nach 20 Minuten Spielzeit verbuchten die Barockstädter bereits 71 Punkte. So viele Zähler erzielte bisher noch kein Team in der Bundesliga bis zur Halbzeit. Kein Wunder also, dass Patrick mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden war: „Das war vielleicht unser bestes erstes Viertel der Saison. Wir haben in diesem fast alle Würfe getroffen. Ich bin sehr stolz auf unseren Sieg und wünsche Gießen viel Glück im weiteren Play-off-Rennen.“

Für die sind die Ludwigsburger schon so gut wie qualifiziert. Die gute Ausgangsposition, die sie sich bis heute hart erarbeitet haben, wollen sie in den verbleibenden neun Partien in der Bundesliga aber natürlich nicht leichtfertig aus der Hand geben. Heute geht es für die Gelb-Schwarzen bei der BG Göttingen in der Liga weiter. Die Niedersachsen belegen den 15. Tabellenplatz. Von ihren 24 Saisonspielen konnten sie bisher nur sechs Partien für sich entscheiden. Die Ludwigsburger sind daher klarer Favorit. Bereits im Hinspiel ließen sie den Göttingern kaum eine Chance und gewannen deutlich mit 93:61.

Verletzung

Bei den MHP Riesen Ludwigsburg gab es kürzlich aber auch einen herben Rückschlag. Im Februar verletzte sich Nationalspieler Johannes Thiemann schwer und fällt aus diesem Grund bis zum Saisonende aus. Der 23-jährige Center zog sich einen Sehnenabriss im rechten Oberschenkel zu.