71 Athleten bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London.

Unter anderem reisen Marie-Laurence Jungfleisch, Jackie Baumann und Silke Spiegelburg nach England. Die drei Sportlerinnen trainieren allesamt am Stuttgarter Olympiastützpunkt. Während Jungfleisch und Spiegelburg

bereits an einigen internationalen Wettkämpfen teilgenommen haben, ist es für Baumann die erste Weltmeisterschaft.

Marie-Laurence Jungfleisch

Für die 26-jährige Hochspringerin steht seit dem 3. Juni die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in London fest. Beim 23. Sinner Hochsprung-Meeting sprang Jungfleisch im zweiten Versuch über die geforderten 1,94 Meter. Nach dem siebten Platz bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr möchte die Athletin des VfB Stuttgart in London angreifen. Ihre Bestleistung liegt bei genau zwei Metern, die sie unmittelbar vor Rio beim internationalen Hochsprung-Meeting in Eberstadt meisterte. An diese Höhe möchte die 1,81 Meter große Erzieherin bei der Weltmeisterschaft anknüpfen und sich damit, im Optimalfall, ihre erste internationale Medaille sichern.

Jackie Baumann

Die Tochter von Dieter Baumann, Olympiasieger von 1992 über die 5000 Meter, startet in London über die 400 Meter Hürden. Mit 55,72 Sekunden beim internationalen Meeting in Genf sicherte sich die 21-Jährige die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Somit ist Baumann die erste 400-Meter-Hürdenläuferin seit 2010, die unter 56 Sekunden blieb. Zwar läuft die Studentin der Sportwissenschaft und Geschichte für die LAV Stadtwerke Tübingen, jedoch trainiert sie auch am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Ihr Trainer ist Sven Rees, der sich auf die Hürdenstrecken spezialisiert hat und gleichzeitig Leistungssportdirektor im Württembergischen Leichtathletik-Verband ist.

Silke Spiegelburg

Die 31-jährige Stabhochspringerin ist schon lange im Geschäft. 2010 sicherte sie sich bei der Europameisterschaft in Barcelona die Silbermedaille – ihre bis dato einzige internationale Medaille bei den Aktiven. Bei ihren bisherigen Weltmeisterschaften kam sie jedoch noch nie über einen vierten Platz hinaus. Spiegelburg geht für den TSV Bayer 04 Leverkusen an den Start, hält sich jedoch, ebenfalls wie Jackie Baumann, am Stuttgarter Olympiastützpunkt fit. Was bei dieser Weltmeisterschaft für die Leverkusenerin, die eine Bestleistung von 4,82 Metern vorzuweisen hat, herausspringt, bleibt abzuwarten. In der laufenden Saison steht eine Bestleistung von 4,55 Metern.

Nadine Hildebrand

Und zu guter Letzt dürfen wir unsere kleine Hürdensprinterin aus Feuerbach nicht vergessen: Auch Nadine Hildebrand, die für den VfL Sindelfingen startet, hat es über 100 Meter Hürden geschafft und fährt mit nach London: Wir drücken allen feste die Daumen!

Para-WM

Niko Kappel, der ebenfalls in Stuttgart trainiert und für den VfL Sindelfingen startet, sicherte sich nun auch die Goldmedaille bei der Para-Weltmeisterschaft – mit der neuen Weltrekordweite von 13,81 Meter.