Der VfB Stuttgart kann mit den Planungen für die nächste Bundesligasaison starten. Wer bei den Schwaben dann noch an Bord ist, wird sich bald zeigen. Einige Spieler stehen aber vor dem Absprung.

Gegen Hannover 96 hat der VfB Stuttgart nach einer konzentrierten Vorstellung am Ende doch noch einmal geschlafen. In der 91. Minute schlug der Hannoveraner Niclas Füllkrug nochmals zu und rettete seiner Mannschaft einen Zähler. Zuvor waren die Schwaben durch Erik Thommy in der 53. Minute in Führung gegangen. Nichtsdestotrotz ist der Nichtabstieg der Stuttgarter so gut wie sicher und die Verantwortlichen können die Planung für die nächste Bundesligasaison vorantreiben. Einige Spieler könnten dann nicht mehr im Kader des Aufsteigers zu finden sein.

Anastasios Donis

Anastasios Donis beispielsweise spielt in den Planungen des Traditionsvereins offenbar nur noch eine untergeordnete Rolle. Nachdem der Grieche zu Beginn der Saison wegen disziplinarischer Gründe mit dem Ex-Trainer Hannes Wolf aneinandergeriet und zunächst mit dem Platz auf der Bank vorliebnehmen musste, avancierte er dann doch noch zu einem Stammspieler. Durch verschiedene taktische Umstellungen bei den Schwaben fand sich der 21-Jährige aber dann doch wieder auf der Bank. Der neue Trainer Tayfun Korkut verzichtet in der Bundesliga meist auf Donis’ Dienste und setzt unterdessen auf den Winterneuzugang Erik Thommy oder Chadrac Akolo. Zwar besitzt der schnelle Stürmer beim VfB noch ein Arbeitspapier bis 2021, aktuell wird er mit seiner Rolle jedoch kaum zufrieden sein. Gut möglich also, dass er bereits früher seine Koffer packt.

Jacob Bruun Larsen

Der Mittelfeld-Youngster Jacob Bruun Larsen wird in der nächsten Saison wieder das Trikot von Borussia Dortmund überstreifen. Der 19-Jährige kam im Winter auf Leihbasis an den Neckar. Insgesamt kam er in dieser Spielzeit bislang auf 98 Spielminuten. Bei den Schwaben kam er nur zu sehr kurzen und sporadischen Einsätzen. Dass die Leihe verlängert wird, scheint daher ausgeschlossen.

Carlos Mané

Die Leihe von Carlos Mané läuft im Sommer ebenfalls aus. Nachdem der Portugiese bereits die gesamte Hinrunde aufgrund einer schweren Knieverletzung ausfiel, freuten sich alle Beteiligten auf eine Rückkehr des Flügelflitzers in der Rückrunde. Doch ein Sehnenriss im Oberschenkel machte einen Strich durch die Rechnungen des 24-Jährigen, der bisher nur in der zweiten Liga für die Stuttgarter auflief. Zwar besitzt der Aufsteiger eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro für den Leihspieler von Sporting Lissabon, dass Michael Reschke diese jedoch ziehen wird, ist aufgrund der großen Verletzungsanfälligkeit fast ausgeschlossen. Möglicherweise einigen sich die beiden Vereine aber auch auf eine Verlängerung des Leihgeschäfts.

Holger Badstuber

Unklar ist auch weiterhin die Zukunft von Holger Badstuber. Der ehemalige Nationalspieler deutete schon mehrfach an, wieder auf internationaler Ebene angreifen zu wollen. Diese Möglichkeit kann ihm sein momentaner Arbeitgeber jedoch nicht bieten. Aus diesem Grund wurde der 29-Jährige schon mehrfach mit Lazio Rom in Verbindung gebracht. „Er will einfach noch ein bisschen Zeit. Holger hat einen internationalen Markt. Den hat er sich dieses Jahr erarbeitet. Es gibt aber auch Argumente für den VfB Stuttgart. Wie es am Ende aussieht, kann man noch nicht sagen“, sagte Sport­direktor Michael Reschke über die Zukunft des Innenverteidigers. Fakt ist, dass Badstuber noch bis zum Saisonende einen gültigen Vertrag besitzt. Ob dieser verlängert wird, werden offensichtlich aber wohl erst die nächsten Wochen zeigen.

Marktwert

Der Marktwert des VfB Stuttgart wird auf etwa 102,9 Millionen Euro geschätzt. Vor allem die jungen Leistungsträger Timo Baumgartl (10 Millionen Euro), Benjamin Pavard (25 Millionen Euro) und Santiago Ascacibar (15 Millionen Euro) fallen bei dieser Statistik entscheidend ins Gewicht.