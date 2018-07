Das Runde ins Eckige bringen: Der SC Stammheim veranstaltet den ersten Nordcup vom 27. bis 29. Juli. Insgesamt 15 Fußballmannschaften kämpfen um den Pokal.

Was die Fußballmannschaften im Rahmen des Fildercups auf den Fildern ausrichten, muss auch für den Stuttgarter Norden her, meint Thomas Oesterwinter, Trainer der 1. Mannschaft des SC Stammheim. „Das Turnier auf den Fildern hat mich auf die Idee gebracht, auch ein solches für den Norden auszurichten“, erklärt Oesterwinter. „Wir haben im Stuttgarter Norden sehr gute Mannschaften – warum sich also nicht miteinander messen und den Spaß am Fußball teilen?“ Gedacht, gesagt, getan: Von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli, dreht sich alles um das runde Leder. Aus der Kreisliga B bis zur Landesliga, insgesamt 15 Mannschaften sind vertreten. Ob aus Stammheim, Weil­imdorf oder aus umliegenden nördlichen Stadtgebieten von Stuttgart, wie Münchingen oder Möglingen, sie alle machen sich bereits warm für drei Tage Fußball pur.

„Seit März/April diesen Jahres bereiten wir den Nordcup vor. Auch meine Mannschaft hilft kräftig bei der Organisation – auch während des Turniers – mit“, so Oesterwinter. Start ist am Freitag, 27. Juli, um 17.30 Uhr. Am Samstag, 28. Juli, beginnen die ersten Spiele ab 11 Uhr. Gespielt wird in drei Gruppen à fünf Mannschaften. Ein Spiel hat eine Dauer von 45 Minuten, gekickt wird auf zwei Plätzen. Das Startgeld beläuft sich auf 50 Euro.

Doch Fußballspielen ist nicht alles an diesem Wochenende, denn ein Rahmenprogramm wird den Fußballern sowie ihren Fans und den Besuchern geboten. Eine Kinderspielstraße erwartet die kleinen Gäste, betreut vom Jugendhaus Stammheim, von 13 bis 17 Uhr, eine Hocketse und eine Players-Party stehen am Samstagabend auf dem Programm. Am Sonntag geht es ums Ganze, wenn die Endspiele ausgerichtet werden.

Was, wann, wo?

Der erste Nordcup, ausgerichtet vom SC Stammheim, findet von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli, auf dem Sportgelände Emerholz, Emerholz 1, in Stammheim statt.