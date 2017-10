Auf einen Streifzug durch die Stammheimer Geschichte geht es von und mit Albrecht Gühring am Donnerstag, 19. Oktober.

Nach der Stadtbezirks-Jubiläumssause dürfen sich Stammheimer auf das nächste Event freuen. Hierfür geht es auf eine Zeitreise mit Albrecht Gühring, Stadtarchivar in Marbach am Neckar. Alles auf Anfang heißt es am Donnerstag, 19. Oktober, in der Schloss-Scheuer Stammheim: Wer hier vorbeischaut ab 19 Uhr wird katapultiert ins 12. Jahrhundert – ganze 825 Jahre zurück in die Vergangenheit. Genauer ins Jahr 1192. Der Grund? Stammheim wurde zu diesem Zeitpunkt erstmals gesichert urkundlich erwähnt. Doch selbst damals dürfte der Ort bereits einige Jahrhunderte bestanden haben. Eine alte Wasserburg war Sitz des ortsadligen Geschlechts derer von Stammheim, das über Jahrhunderte die Geschicke der Gemeinde bestimmte.

Beerbt wurden sie Ende des 16. Jahrhunderts von den Schertlin von Burtenbach, die immerhin weitere rund 140 Jahre Stammheim als Adelsbesitz innehatten. Während dieser Zeit hatte der württembergische Herzog nur eingeschränkte Rechte am Ort und war deshalb froh, als er Stammheim 1737 dem Herzogtum durch Kauf vollständig einverleiben konnte. Stammheim war fortan württembergisches Stabsamt beziehungsweise später Kameralamt und ge-hörte zum Oberamt Ludwigsburg. Vor 75 Jahren schließlich erfolgte 1942 mitten im Krieg die Eingemeindung nach Stuttgart. Was noch alles so im Laufe der Jahrhunderte im nördlichsten Stadtbezirk Stuttgarts vor sich ging, erfahren Interessierte, Neuzugezogene oder auch Alteingesessene am Vortragsabend.

Was, wann, wo?

Was in Stammheim alles vor sich ging und geht, erfahren Interessierte im Rahmen des Vortrags zur Geschichte Stammheims am Donnerstag, 19. Oktober. Los geht’s um 19 Uhr in der Schloss-Scheuer, Korntaler Straße 1a.