D ie Wasserschäden in der Flüchtlingsunterkunft in der Kameralamtsstraße sind endlich behoben. Eine interimsweise Unterbringung der Flüchtlinge war erforderlich.

Der Aufschrei war groß, doch alles nahm ein gutes Ende: Im Februar diesen Jahres wurden Wasserschäden in der Flüchtlingsunterkunft Kameralamtsstraße festgestellt. Nur drei von acht Duschen im Stammheimer Gebäude konnten die rund 50 Bewohner seither nutzen, die Gefahr der Schimmelbildung war immens. „Das Ausmaß für die Bewohner war groß, genauso waren es ihre Sorgen und Nöte. Wir haben bei der Versicherung Druck gemacht, die die Schäden prüfen mussten“, sagte Marco-Oliver Luz vom städtischen Sozialamt, der in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung über die geplante Sanierung der von Wasserschäden betroffenen Flüchtlingsunterkunft an der Kameralamtsstraße 69B gesprochen hat.

Die Prüfung erfolgte jedoch erst im Oktober, daraufhin wurde ein Gutachten erstellt. „Ab diesem Moment hatte die Stadt Stuttgart Handlungsmöglichkeiten, die schnellstens in die Wege geleitet wurden.“ Im November kam die erlösende Nachricht: Der Sanierungstermin erfolgte am 9. und 10. November. Einbußen gab es dennoch für die Bewohner: Eine interimsweise Unterbringung war während der zweitägigen Sanierungsarbeiten erforderlich. „Allen Familien sowie Alleinerziehenden mit Kita- beziehungsweise schulpflichtigen Kindern konnten wir mit hohem organisatorischem Aufwand eine Unterbringungsmöglichkeit in den anderen Gebäuden der Flüchtlingsunterkunft Kameralamtsstraße bereitstellen“, so Luz.

Das Wichtigste in Kürze

Im Februar 2017 wurden Wasserschäden in der Flüchtlingsunterkunft in der Kameralamtsstraße festgestellt. Die Versicherung erstellte jedoch erst im Oktober ein Gutachten.