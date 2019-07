Das „Stuttgarter Wochenblatt“ feiert seine 3333. Ausgabe mit vielen tollen Drillings-Geschichten und Geschichten rund um die magische Zahl 3. Unsere treuen Kunden haben sich nicht lumpen lassen und tolle Preise gespendet. Mitmachen, anrufen und gewinnen.

Das hätten sich die Gründerväter des „Stuttgarter Wochenblatts“ im August 1955 wahrscheinlich nicht träumen lassen, als das erste „Stuttgarter Wochenblatt“ an die Stuttgarter Haushalte verteilt wurde. Damit ist das „Stuttgarter Wochenblatt“ eines der ältesten Wochenblätter Deutschlands. Heute, liebe Leserinnen und Leser, halten Sie tatsächlich die mittlerweile 3333. Ausgabe des „Stuttgarter Wochenblatts“ in den Händen.

3333 Ausgaben, das bedeutet unglaublich viel Zeitungspapier und Farbe, die in 64 Jahren „Stuttgarter Wochenblatt“ be- und verdruckt wurden. Nimmt man das Jahr 2018 als Grundlage, sind fast 1 100 000 000 Exemplare gedruckt worden – das sind in Worten eine Milliarde und 100 Millionen –, 103 754 Tonnen Papier wurden dafür bedruckt, tausende Tonnen schwarze und bunte Farbe verdruckt – unbegreiflich hohe Zahlen. Und würde man die Einzelseiten hintereinander stellen, wären dies genau 11 319 469 Kilometer. Die Entfernung zum Mond sind 384 400 Kilometer, da könnte man also fast 15 Mal auf einer „Wochenblatt“-Papier-Straße zum Mond und wieder zurück laufen.

Die Jubiläumsausgabe möchten Verlag, Verlagskunden und Redaktion gemeinsam mit den „Wochenblatt“-Leserinnen und Lesern feiern. Wir haben uns viele Geschichten überlegt, die mit der Zahl 3 spielen. Auf unseren Aufruf hin haben sich bei uns über zehn Drillings-Trios gemeldet. Ein paar davon erzählen in dieser Ausgabe ihre Geschichte (achten Sie bitte auf den 3333-Stempel). Außerdem spürten wir der Frage nach, warum der Daimlerstern drei Zacken hat. Und wussten Sie, liebe Leser, dass die SSB einmal in Stuttgart eine 3er-Ringlinie betrieb? Und gab es da nicht mal beim VfB ein „Magisches Dreieck“? Und wie es der Zufall so will, glänzt die berühmte Wiedmann-Bibel mit genau 3333 Bildern. Diese Geschichte muss natürlich auch erzählt werden, finden wir.

