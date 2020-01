„Disney on Ice“ gastiert im März in der Porsche-Arena, James Blunt beglückt im April die Schleyerhalle und die Hallenradsport-WM kommt im November – die Veranstaltungshighlights auf einen Blick.

Von Turn-WM bis Elton John: Veranstaltungstechnisch jagte 2019 in Stuttgart ein Event das nächste. „Im vergangenen Jahr besuchten rund 1,1 Millionen Menschen 220 Veranstaltungen im Hallenduo am Neckarpark“, sagt An- dreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Und so soll es weitergehen: Gleich vom 11. bis 12. Januar lockt die Hochzeitsmesse Trau dich! mit vielen Details und Inspiration rund um den schönsten Tag in die Schleyerhalle.

Ein Höhepunkt nicht nur für Familien: Das zauberhafte Eisfestival „Disney on Ice“ entführt Zuschauer vom 5. bis 8. März in eine Welt voller Abenteuer aus dem Disney-Universum. Peter Maffay feiert sein 50-Jahr-Bühnenjubiläum und tritt am 10. März in Stuttgart auf. Auch James Blunt steht auf der Gästeliste: Knapp zwei Jahre nach seinem letzten Gastspiel in Stuttgart kehrt der sympathische Entertainer mit neuen Songs und alten Hits am 3. April zurück. Hochkarätig geht es weiter: Gitarrengott Eric Clapton kommt am 2. Juni in die Schleyerhalle, Panikrocker Udo Lindenberg gibt Stuttgart am 1. Juli die Ehre. Und für alle Rock-Fans: Deep Purple sind in diesem Jahr auf Abschiedstournee und am 16. Oktober in Stuttgart.

Nach dem Erfolg im vergangen Jahr lädt 2020 wieder das „Kessel- Festival“ zum bunten Treiben am 20. und 21. Juni auf den Cannstatter Wasen ein. Auf den Bühnen stehen internationale Künstler und regionale Newcomer. Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Vom 18. bis 26. April findet wie jedes Jahr der Porsche Tennis Grand Prix in der Schleyerhalle und der Porsche- Arena statt. Ein weiteres sportliches Highlight steht Ende des Jahres vor der Tür: Zum dritten Mal ist Stuttgart Gastgeber der Hallenradsport-WM vom 27. bis 29. November. Bei den internationalen Titelkämpfen im Kunstradsport und Radball kann man Ästhetik und Dynamik bewundern. Den musikalischen Jahresabschluss machen Pur am 20. Dezember. Top-Acts wie die Toten Hosen (12./ 13. Juni) und die Ärzte (20./21. November) sind bereits ausverkauft.

Alle Veranstaltungen in Schleyerhalle und Porsche- Arena finden Sie unter www.hallenduo.de.