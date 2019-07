Tina, Ellen und Gabi Albrecht sind Drillinge. Eineiig – davon gehen sie jedenfalls aus. Einen medizinischen Test haben sie nie gemacht. Tina Albrecht erzählt ihre Geschichte über das Streben nach Individualität.

Fluch und Segen zugleich – so oder ähnlich würde wohl die Quintessenz lauten, die Tina Albrecht aus ihrem Leben als Drilling zieht. „Ich lebe jetzt mein eigenes Leben“, sagt sie. Doch das war nicht immer so – lange tat sie sich schwer damit, dass sie mit ihren Schwestern als „die Drillinge“ definiert wurde. „Man hat uns oft nicht als eigenständige Personen wahrgenommen“, sagt die 43-Jährige, die heute in Stuttgart-Mitte lebt. „Das fing schon früh an: Hatte eine von uns etwas in der Schule angestellt, saßen die anderen sofort mit im Boot.“

Tina, Ellen und Gabi Albrecht sind eineiige Drillinge – zumindest gehen sie fest davon aus. Medizinisch getestet haben sie es nie. „Wir haben nahezu iden­tische Stimmen“, so Tina Albrecht – ein Hinweis, denn das haben Mehreiige nicht. „Da kann uns niemand unterscheiden – außer unsere Mutter früher –, die konnte uns auch vom Aussehen her immer ausein­anderhalten.“ Eine Gabe, die nicht jedem zuteil ist. Wenn eine von den Albrechts allein in der Stadt unterwegs ist, wird sie oft für eine Schwester gehalten. „Gabi ärgert sich manchmal, wenn ich ihre Bekannten nicht grüße“, sagt Tina Albrecht. „Aber ich kenne die Leute ja oft gar nicht.“

Auch wenn alle mittlerweile unterschiedliche Wege gegangen sind, „auf Gefühlsebene sind wir uns unheimlich ähnlich“, so Tina Albrecht. Geburten eineiiger Mehrlinge sind laut der Wissenschaft nicht genetisch bedingt, sondern komplett zufällig. Anders sieht es bei zweieiigen Zwillingen aus – diese Veranlagung bleibt oft in der Familie –, zumeist, indem eine Generation übersprungen wird. Der Vater der Albrecht-Schwestern hatte Zwillinge als Geschwister. Und tatsächlich, in der Familie gibt es noch mal zweieiige Zwillinge: Gabi hat Zwillingsmädchen – Lina und Diana (7). „Schon von Anfang an hat Gabi gespürt, dass die Kinder nach ihren Tanten kommen – Lina nach mir und Diana nach Ellen –, und das hat sich tatsächlich bewahrheitet“, so Tina Albrecht. „Jetzt hat Gabi Ellen und mich im Kleinformat“, grinst sie.

Alles begann 1976 in Crailsheim, wo zuerst Tina, dann Ellen, dann Gabi Albrecht im Abstand weniger Minuten das Licht der Welt erblickten. Tina Albrecht hat sich seither immer als „die Älteste“ gesehen – dieses Gefühl der Verantwortung gab ihr auch die Mutter. Für die Eltern war die Mehrlings-Geburt erst mal ein Schock. „Sie wollten eigentlich keine Kinder mehr“, sagt Tina Albrecht. Es gab bereits zwei Söhne, einer davon nur eineinhalb Jahre älter als die Drillinge. „So standen unsere Eltern auf einmal mit vier kleinen Kindern da.“ Der Bruder sei oft zu kurz gekommen, erinnert sie sich.

Aber auch bei den drei Schwestern gab es Schwierigkeiten. „Wir wurden immer verglichen – der Konkurrenzkampf war da.“ Es seien einfach zu viele Kinder gewesen, die Eltern seien überfordert gewesen. In der Grundschule besuchten Tina, Gabi und Ellen dieselbe Klasse. Tina Albrecht lacht, als sie sich an die Späße erinnert, die sie mit den Lehrern getrieben haben. „Wir haben uns zum Spaß umgesetzt. Alle haben gelacht, und der Lehrer hat als Einziger nicht verstanden, wieso.“

Die Grundschulempfehlung fiel bei allen unterschiedlich aus: Ellen sollte auf die Haupt-, Gabi auf die Realschule und Tina aufs Gymnasium gehen.

Die Eltern hätten dann entschieden, dass Tina und Gabi gemeinsam die Realschule besuchen sollten – „mit der Begründung, dass so wenigstens zwei von uns auf dieselbe Schule gehen“, erinnert sich Tina Albrecht. „Ich finde es heute noch schade.“

Von diesem Zeitpunkt an durchlebten Gabi und Tina viele Jahre zusammen: dieselbe Schule, dieselbe Ausbildung auf dem Finanzamt, eine gemeinsame WG in Stuttgart. „Gabi hat sich immer stark an mir orientiert. Als ich mich für die Ausbildung entschied, dachte sie wohl: Was Tina macht, wird schon richtig sein.“

Heute ist Tina Albrecht froh, dass sie trotz des fehlenden Abiturs die Chance bekam zu studieren. Durch ein spezielles Auswahlverfahren der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg wurde sie zum Studium zugelassen. Heute arbeitet sie in Stuttgart, ihre Schwestern wohnen wieder in Crailsheim. Tina Albrecht tut der Abstand gut. „Ich bin jetzt mehr ich selbst als früher“, bemerkt sie. Ihre Schwestern sieht sie alle paar Monate. „Manchmal fehlt mir der Austausch. Ich würde mich freuen, wenn sie öfter anrufen würden.“