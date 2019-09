Aktionstag Elektromobilität AtEM: Mitmach-Veranstaltung zu neuen Mobilitätsformen findet zum dritten Mal auf dem Marktplatz statt. Autofreies Straßenfest am Sonntag auf der Theodor-Heuss-Straße.

Der Aktionstag Elektromobilität – kurz AtEm – geht am Sonntag, 22. September, in die dritte Runde. Von 11 bis 18 Uhr stehen der Markt- und Karlsplatz in Stuttgart ganz im Zeichen alternativer Antriebe und neuer Mobilitätsformen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, sich über die Vielfältigkeit von E-Mobilität zu informieren oder diese sogar auszuprobieren.

Präsentiert werden die neuesten Angebote und Services in den Bereichen E-Fahrzeuge, Car-Sharing, Roller-Sharing, Pedelecs und ÖPNV. Dabei kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: Ob Groß oder Klein – jeder kann erste Fahrerfahrungen mit Elektromobilen sammeln, sich bei den Mitmachaktionen amüsieren oder tolle Preise gewinnen. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm rundet die Veranstaltung ab.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagt: „Die Debatte um die Zukunft der Mobilität ist so lebendig wie nie, besonders in der Wirtschaftsregion Stuttgart. Zur vielfältigen, spannenden Welt der Elektromobilität gehören neben E-Autos auch E-Lastenräder, Pedelecs, E-Roller, elektrisch angetriebene Busse und innovative Lösungen für Ladeinfrastruktur. “ Mit der Roadshow E-Kleinfahrzeuge lädt das Verkehrsministerium dazu ein, unter anderem E-Lastenräder und Pedelecs sowie Monowheels oder E-Tretroller auf einem Testparcours auszuprobieren.

Die „Neue Mobilität“ beweist: Es gibt alltagstaugliche E-Fahrzeuge und Alternativen zu herkömmlichen Autos. „Die Verkehrswende wird nur gelingen, wenn möglichst viele umsteigen! Und Umsteigen macht Spaß!“, so Verkehrsminister Winfried Hermann. Erstmals findet in diesem Jahr parallel zum Aktionstag Elektromobilität ein großes autofreies Straßenfest auf der Theodor-Heuss-Straße zwischen der Fritz-Elsas-Straße und der Kronenstraße statt.

Das Motto lautet: „Theo – autofrei“. Dafür wird die „Theo“ exklusiv für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. „Die Themen nachhaltige Mobilität, Lebensqualität, Gesundheit und Klimaschutz nehmen gerade auch in unserer Stadt eine immer wichtigere Rolle ein. Genau dafür setzen wir mit dem autofreien Sonntag ein Zeichen. Information gepaart mit Unterhaltung: Es lohnt sich, die Theo auch mal autofrei zu erleben“, so OB Kuhn.

Als besonderer Anreiz für Besucher ist der Nahverkehr am Aktionstag im gesamten Stadtgebiet Stuttgart (VVS-Tarifzone 1) kostenlos. „Die Besucher können somit eine echte Alternative zum Auto und zum täglichen Stau testen“, freut sich Hermann. Weitere Infos unter www.region-stuttgart.de/atem.

Autofreie Sonntage

Erstmals seit Jahrzehnten findet in Stuttgart am 22. Septembe ein autofreier Sonntag statt. Auch in anderen euroäischen Großstädten wird es im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche autofreie Sonntage geben. Was halten Sie davon?

Bringen es die autofreien Sonntage oder sind sie nur „Augenwischerei“?

Schreiben Sie uns unter wochenblatt@stzw.zgs.de.