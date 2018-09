In ganz Deutschland findet am 9. September bereits zum 25. Mal der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Auch in Stuttgart gibt es einiges zu entdecken.

Wenn jedes Jahr am zweiten Sonntag im September historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre Türen öffnen, dann sind Millionen von Architektur- und Geschichtsliebhabern zu Streifzügen in die Vergangenheit eingeladen. „Geschichte zum Anfassen”, das bietet der Tag des offenen Denkmals dem Besucher dabei in wohl einmaliger Weise.

Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. An der Aktion beteiligen sich zum 25-jährigen Jubiläum auch mehrere evangelische Kirchen in Stuttgart mit Kirchenführungen, Orgelkonzert, Turmbesteigung oder Sonderausstellung. Mehr zu den einzelnen Veranstaltungen der Kirchen gibt es unter www.ev-ki-stu.de. Auch die Standseilbahn zwischen Heslach und Degerloch bietet an dem Tag besondere Einblicke: Technikführungen durch den Maschinenraum in der Bergstation am Waldfriedhof Degerloch werden in Kleingruppen etwa alle 45 Minuten am Vor- und Nachmittag angeboten. Die Dauer der Führung beträgt gut 30 Minuten.

Im Graevenitz Museum bei Schloss Solitude gibt es um 13.30 Uhr und 15 Uhr eine jeweils einstündige, kostenlose Führung. Ein Rundgang durchs Museum und auf dem Friedhof zeigt auf, in welcher Verbindung das Graevenitz Museum und der Friedhof auf der Solitude, zur Familie von Weizsäcker und zu Robert Bosch stehen. Also: Ran an die Geschichte!

Mehr erfahren

Für die Führung durch den Maschinenraum der Standseilbahn am Waldfriedhof Degerloch wird um Voranmeldung bei der SSB-Pressestelle unter Telefon 0711 78 85-26 86 gebeten. Unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/besucher/programm finden sich weitere Infos zum gesamten Programm. Außerdem gibt es eine interaktive Karte, auf der teilnehmende Denkmäler verzeichnet sind.