Die Stadt hat die Mindestsätze im Bußgeldkatalog für Müllsender erhöht: Zigarettenkippen entsorgen kostet zum Beispiel künftig 103,50 statt 20 Euro.

„Stuttgart soll sauberer werden“, das hat sich nicht nur Ordnungsbürgermeister Martin Schairer auf seine Fahnen geschrieben. Dazu hat die Stadt das Konzept „Sauberes Stuttgart“ entwickelt. Stadtweit soll jetzt intensiver gereinigt und aufgeräumt werden – und: Müllsünder sollen härter bestraft werden. Deshalb wurden jetzt die Mindestsätze von Bußgeldern um einiges angehoben. Denn ohne Sanktionen wird die Situation nicht ernst genommen, ist sich Schairer sicher, und weiter: „Wir wollen auch erziehen“.

Die Müllmengen des so genannten „Straßenkehrichts“ steigen in Stuttgart stetig: 2005 waren dies noch knapp 5000 Tonnen, 2017 5206 Tonnen und 2018 sogar 5814 Tonnen. „Manche machen es sich leicht, indem sie ihren Abfall einfach in der Öffentlichkeit entsorgen. Das hat jetzt spürbare Folgen“, erklärt der Leiter des Amts für Umweltschutz Hans-Wolf Zirkwitz, dessen Behörde die Bußgeldbescheide versendet. Zirkwitz erklärte, dass gerade kleine Gegenstände wie Zigarettenkippen und Kaugummis häufig achtlos fallengelassen würden. Bisher konnten dafür nur Bußgelder zwischen 20 und 100 Euro verhängt werden. Jetzt sind mindestens 75 Euro fällig, genauso wie für nicht weggeräumte Hundehaufen. „Das Bußgeld muss empfindlich sein, damit von ihnen eine präventive Wirkung ausgeht“, findet Zirkwitz.

Für das illegale Entsorgen von Gegenständen, die ein Volumen von zwei Litern übersteigen, sowie für scharfkantige Gegenstände sollen Bußgelder bis zu 800 Euro verhängt werden. Bisher lagen die Bußgelder für diese Gegenstände bei maximal 500 Euro. Die Bußgelder steigen für Wiederholungstäter und für Personen, die scharfkantige Gegenstände auf Spielplätzen hinterlassen oder sich bei Kontrollen uneinsichtig zeigen. Das achtlose Wegwerfen von Kaugummi, Zigarettenkippen, Zigarettenschachteln kostet den Verursacher künftig 75 Euro plus 28,50 Euro Bearbeitungsbüro.

Um Verstöße gegen das Umweltrecht besser verfolgen zu können, hat die Stadt beim Städtischen Vollzugsdienst zwölf neue Stellen geschaffen, dort arbeiten jetzt insgesamt 70 Mitarbeiter. Sie werden künftig an bekannten Brennpunkten wie dem Rotebühlplatz oder dem Max-Eyth-See Schwerpunkteinsätze durchführen, um Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen. Erstmals werden auch zivile Streifen unterwegs sein. Abgedeckt soll aber das gesamte Stadtgebiet, auch die Vororte Stuttgarts.

Von Vermüllung betroffen sind vor allem auch die Schlossgartenanlagen und der Schlossplatz. Sie liegen in der Zuständigkeit des Finanzministeriums, das mit der Stadt beim Müllthema kooperiert. Dort haben die Mengen an hinterlassenem Abfall in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen“, bestätigt Ministerialrat Bernhard Gieß. So wurden auf Schlossplatz und Oberer Schlossgarten im Jahr 2015 noch 85 Tonnen Müll entsorgt, 2018 waren es 100 Tonnen. Coffee-to-go-Becher, Pizzaschachteln oder Hausmüll sind da dabei, ebenso Überbleibsel des emsigen Partyvolks, denn von Donnerstag bis Sonntag steigt die Müllmenge, weiß Gieß. Jetzt werden an den betroffenen Stellen größere Abfallbehälter installiert und noch häufiger gereinigt.

2019 wurden bis März bereits 285 Streifen durchgeführt, dabei wurden vier Müllsünder auf frischer Tat ertappt und mündlich verwarnt, acht Fälle kamen zur Anzeige – und die Freiluftsaison hat noch gar nicht begonnen. 2018 wurden bereits 155 Bußgeldbescheide an Müllsünder verschickt, die Zahl wird wohl 2019 höher ausfallen.

So viel müssen Müllsünder künftig zahlen

■ Zigarettenkippen und Kaugummis einfach wegwerfen: 75 Euro (jeweils plus 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr), vorher: 20 Euro

■ Hundekot: 75 Euro

■ Mengen bis 2 Liter, z.B. Plastikflaschen, Obstreste (Bananenschale), Verpackungsmaterial (z.B. Pizzaschachtel): 75 bis 250 Euro (über 2 Liter: 100 bis 800 Euro)

■ Einzelstücke größeren Umfangs, z.B. Schrank, Bettgestell, Matratzen: 200 bis 800 Euro

■ Scharfkantige Gegenstände (Glas, Scherben): 100 bis 800 Euro