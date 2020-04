Praktische Tipps: Wie kann ich Menschen in häuslicher Quarantäne helfen? Nachbarschaftshilfe und private Initiativen während der Coronakrise.

Gerade Risikogruppen wie kranke und alte Menschen sollten während der Coronakrise keinesfalls das Haus verlassen, um vor allem sich selbst vor Ansteckung zu schützen. Wie hilft man mitten in der Coronakrise jetzt Menschen, die Hilfe benötigen, weil sie zur Risikogruppe gehören? Und wie bekommen Hilfesuchende Hilfe? Wer Freunde und Verwandte hat, sollte zunächst dort sein Hilfsnetzwerk anzapfen, wiederbeleben und ausbauen. Ältere Verwandte sollten während der Coronakrise nicht besucht werden.

Nicht selten bevorzugen Menschen der älteren Generation jedoch den ganz normalen Telefonanruf, um Kontakt zu halten, denn mit Whatsapp und sozialen Medien tun sie sich erfahrungsgemäß schwer. Viele Hilfebedürftigen haben auch keinen Zugang zu Online-Kanälen. Wer helfen möchte, hier ein praktischer Tipp zum Anfangen: Aushang im Hausflur machen, auf Nachbarn zugehen, über soziale Medien Kontakte zu hilfsbedürftigen Menschen suchen. Eine Welle der Solidarität geht durch das Stuttgarter Nachbarschafts-Netzwerk. Besonders häufig sind Angebote, Betroffenen aus Risiko-Gruppen etwas vom Supermarkt oder der Apotheke mitzubringen. Auch Kinderbetreuung oder Fürsorge für Haustiere werden angeboten und nachgefragt. Menschen vernetzen sich und auf einmal lernt man Nachbarn kennen, mit denen man zuvor nichts zu tun hatte. Möglichkeiten, Hilfesuchende und Helfer zusammenzubringen, bieten die Nachbarschaftshilfen, z.B. Caleidoskop, das Freiwilligenportal der Caritas Stuttgart, das Ehrenamtliche an andere Organisationen und Hilfsbedürftige vermittelt.

Die Bereitschaft zu helfen ist derzeit groß, bestätigt Christine Schulze von Caleidoskop. „Es kommen viele Anfragen rein, wie kann ich helfen, z.B. für Hunde ausführen und Einkaufen“. Problem: Viele, die Hilfe anbieten, sind selbst schon 55/60 plus und damit eigentlich schon gefährdete Risikogruppe, die besser zuhause bleiben sollten. „Viele sagen, sie seien doch fit, aber so soll es schließlich auch bleiben“. Im Gebiet Bohnenviertel verteilt Schulze mit ihrem Team Flyer in Haushalten, in Altenhilfeeinreichungen, in Bäckereien und Arztpraxen oder hängen Infos in Supermärkten aus. Die freiwilligen Helfer bekommen von Caleidoskop auch praktische Tipps und Hilfe: Natürlich sollte man auf die Hust- und Niesregeln und gute Händehygiene sowie auch einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern achten, um sich beim Hilfsgang nicht anzustecken. Konkret bedeutet das auch beim Hilfseinsatz: Man sollte die Wohnung der Nachbarn, die man unterstützt, nicht betreten.

Wenn man Einkäufe und Besorgungen erledigt, vereinbart man vorab gemeinsam ein Vorgehen zur Übergabe der Einkäufe sowie des finanziellen Gegenwerts, bei dem der Sicherheitsabstand stets gewahrt ist und man nicht miteinander in Berührung kommt. Wenn man sich um einen Hund kümmert, sollte die Übergabe vor der Haustür oder im Treppenhaus stattfinden. Wenn man Personen in seinem privaten Auto mitnimmt, sollte die Person stets auf der Rückbank sitzen, um den notwendiger Sicherheitsabstand einzuhalten. „Ein Problem ist bislang noch, dass es zwar viele bereitwillige Helfer gibt, aber gerade ältere Menschen nicht erreicht werden – einfach, weil sie nicht im Internet unterwegs sind und so von vielen Initiativen nichts mitbekommen“, sagt Martin Petersen aus Stuttgart-Ost. Gemeinsam mit seiner Frau Anita Petersen bietet er ehrenamtliche Hilfe in Stuttgart an. Unter dem Namen „Ani und Peter Stuttgart“ haben sie ein Netzwerk an Helfern aufgebaut und schon einigen Senioren geholfen . (Mehr unter https://aniundpeter.de/).

Wer in Stuttgart wohnt und Hilfe benötigt:

• Anita u. Martin Petersen, Telefon 0711/26 72 78 0 oder unter www.aniundpeter.de.

• Eine Möglichkeit, Kontakt zu Nachbarn aufzunehmen unter https://nebenan.de/city/stuttgart.

•Caleidoskop Freiwilligenportal der Caritas Stuttgartvermittelt Ehrenamtliche: Telefon 0711/2132-1670, E-Mail: caleidoskop@caritas-stuttgart.de.

• viele Kirchengemeinden bieten über ihre Gemeindebüros Hilfe an.

•Städtischer Service: Nachbarschaftshilfen unter www.stuttgart.de/adressen.

•Auf #NachbarschaftsChallenge gibt es auch viele private Nachbarschaftshilfe-Initiativen.

• Die VfB-Ultragruppe „Schwabensturm“ bietet ebenfalls Hilfe an: Die Hotlines sind täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr offen: Esslingen: 0157/75708181, Landkreis Rems-Murr: 0157/ 34453008. Stadt Stuttgart: 0157/34452998.