Stuttgarter mit Herz: Das Stuttgarter Wochenblatt feiert 65. Geburtstag – Verraten Sie uns Ihren liebsten Mitbürger, Herzensmenschen, Verein mit Herzblut oder Lieblingsort.

Kaum zu glauben, aber das Stuttgarter Wochenblatt feiert im Jahr 2020 seinen 65. Geburtstag. Aber an Rente denken der Verlag und die Redaktion des Stuttgarter Wochenblatts noch lange nicht.

Ganz im Gegenteil! Mit einem Jubiläumsspecial mit viel Herz wollen wir im Sommer den Geburtstag zusammen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, feiern. Dazu haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht, das bestimmt Ihre Zustimmung findet. Wir rufen Sie zum Mitmachen bei der Aktion „Stuttgarter mit Herz“ auf. Warum „Stuttgarter mit Herz“? Stuttgart fasziniert. Stuttgart macht Spaß. Stuttgart ist vielfältig. Stuttgart bewegt. Und diese Stadt und ihre Bürger haben ganz viel Herz. Zum Beispiel für eine gute Sache, für Mitmenschen und natürlich für jeden Einzelnen von uns.

In der Jubiläumsausgabe, die im Juli erscheinen soll, möchten wir zeigen, warum die Stuttgarter sich hier so wohlfühlen. Wir verraten, wo man am besten feiern oder entspannen kann. Und weshalb es sich so gut lebt in dieser Region. Wer ist Ihr „Stuttgarter mit Herz“? Gerne rufen wir Sie – liebe Leserinnen und Leser des Stuttgarter Wochenblatts und seiner Lokalausgaben – auf, uns Ihre Menschen mit (großem) Herz aus dem direkten Umfeld, der Nachbarschaft, dem Verein oder dem Stadtteil zu verraten. Gibt es Lieblingsplätze, Lieblingsorte oder Lieblingsvereine, an die Sie Ihr Herz verloren haben? Ganz bestimmt!

Adresse für Ihre Geschichten

Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge bitte per E-Mail an die Adresse: wochenblatt@stzw.zgs.de. Betreffzeile: Stuttgarter mit Herz.

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und darauf, mit Ihnen 65 Jahre Stuttgarter Wochenblatt zu feiern. Freuen Sie sich auf jede Menge interessante Geschichten mit viel Herzblut.