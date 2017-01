Mitte der 1960er Jahre hält der Vietnamkrieg mit Bildern von Krankheit, Verstümmelung und Tod Einzug in bundesdeutsche Wohnzimmer. Den frisch nach Stuttgart gezogenen Lutz Beisel lässt das Elend der Kinder nicht los . . .

„Ihr Schicksal und das Gefühl, hilflos danebenzustehen, trieben mich um“, erinnert er sich. Beisel will helfen und stößt auf eine Schweizer Initiative, die kriegsverletzte, kranke und verwaiste Kinder nach Europa holt, gesund pflegt oder zu neuen Eltern vermittelt. Gemeinsam mit 40 Freunden und Gleichgesinnten greift er die Idee auf. Es ist die Geburtsstunde von Terre des hommes Deutschland.

Fünf Jahrzehnte ist das her. Mit der Zeit haben sich Strategien, Einsatzart und -gebiete verändert. „Es ging immer darum, Kindern in Not zu helfen, aber die Antwort auf die Frage, wie das am besten gemacht werden kann, hat sich mehrfach gewandelt“, erläutert Pressesprecherin Iris Stolz. Während anfangs medizinische Fachleute in die Projektländer entsandt werden und die direkte Unterstützung einzelner Kinder im Vordergrund steht, entwickelt sich ab 1975 die Kooperation mit einheimischen Fach- und Selbsthilfeorganisationen. Parallel wächst das Spek­trum: Heute engagiert sich der Verein für Opfer von Gewalt, Missbrauch und Kata­strophen, schützt Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung, sorgt für Bildung und setzt sich für bessere Zukunftsperspektiven und das Recht auf eine gesunde Umwelt ein. Dabei schrecken die Mitglieder auch vor poli­tischer Einmischung nicht zurück.

7000 Projekte für 15 Millionen Kinder in 47 Ländern heißt die stolze Bilanz aus 50 erfolgreichen Jahren. Dennoch bleibt der Bedarf an Hilfe riesig, hier wie dort. Derzeit setzt sich Terre des hommes verstärkt ein, Flüchtlingskindern im Nahen Osten, entlang der Fluchtrouten und in Deutschland Schutz und Betreuung zu bieten, so Stolz. „Im Sommer 2015 sind über eine Million Menschen vor Krieg, Armut und Ungerechtigkeit geflohen. Jetzt muss sich zeigen, wie brauchbar unsere Rhetorik über internationale Menschenrechte ist.“ Darüber hinaus zähle eine behutsame und trag­fähige Verknüpfung ökolo­gischer und ökonomischer Interessen zu den großen Herausforderungen.

INFO

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens präsentiert die Ortsgruppe Stuttgart des internationalen Kinderhilfswerks Terre des hommes Deutschland Bilder und Texte ihrer bewegenden Arbeit und Geschichte im dritten Obergeschoss des Stuttgarter Rathauses. Die Ausstellung ist bis 30. Januar zu sehen.