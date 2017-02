10-Euro-Grenze geknackt: Alle rund 13 600 Reinigungskräfte in Stuttgart verdienen erstmals zweistellig. Ab diesem Monat steigt der tarifliche Mindestlohn in der Gebäudereinigung auf genau zehn Euro pro Stunde – 20 Cent mehr als bisher. Glas- und Fassadenreiniger gehen mit mindestens 13,25 Euro nach Hause. Das teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt mit.

Die IG Bau Stuttgart spricht von einem „überfälligen Schritt“: „Die Zehn vor dem Komma steht dafür, dass die harte Arbeit in der Reinigung endlich stärker wert­geschätzt wird“, betont Bezirkschef Mike Paul. Dabei müssen sich alle Firmen an die neue Untergrenze halten. Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft hatte sich seit Jahren für die 10-Euro-Marke starkgemacht und diese in der letzten Tarifrunde durchgesetzt.

„Jetzt sollten die Beschäftigten prüfen, ob mit der ersten Lohnabrechnung im neuen Jahr auch wirklich mehr Geld auf dem Konto ist“, rät Paul. Wer beim Lohn-Plus leer ausgehe oder Fragen zum neuen Tarifvertrag habe, solle sich an die IG Bau-Büros in Stuttgart (Telefon: 07 11 / 93 18 20 - 0), Heilbronn (Telefon: 0 71 31 / 8 33 22) und Göppingen (Telefon: 0 71 61 / 96 83 43) wenden.