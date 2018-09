Das älteste Weinfest Stuttgarts, der Uhlbacher Herbst, feiert vom 6. bis 9. September seinen 60. Geburtstag: vier Tage mit Musik, Wein und alten Traditionen.

Dass man dieses Ereignis knapp 60 Jahre später immer noch feiert, hat man sich in Uhlbach im Jahr 1959 sicherlich auch nicht gedacht: Die Uhlbacherin Ruth Eisele wurde 1959 zur Baden-Württembergischen Weinkönigin gekürt – aus diesem Anlass wurde ein historischer Festumzug und eben der Uhlbacher Herbst erstmalig ausgerichtet. Der Ausrichter war damals Sängerabteilung der Weingärtner-Genossenschaft Uhlbach, gefeiert wurde noch auf dem Uhlbacher Turnhallenplatz.

Den Uhlbacher Herbst als solches gab es Jahr für Jahr weiterhin. Bis ins Jahr 2015 schaffte es die Sängerabteilung komplett in Eigenregie das große Fest auf die Beine zu stellen. Erst dann hat man auf Grund der Alters- und Mitgliederstruktur des Chores die Organisation und Gesamtverantwortung für den Uhlbacher Herbst auf das Collegium Wirtemberg übertragen, dass das Fest weiter fortführt und zum ältesten Weinfest in Stuttgart macht. Auch in diesem Jahr darf man sich wieder über ein abwechslungsreiches Programm und viele Weine freuen. Der Auftakt am Donnerstag, 6. September, steht ganz unter dem Motto „After Work Rockin“: Ab 19 Uhr spielt die Band „Pumping Special“ im Festzelt.

Am Freitag, 7. September, eröffnet das Sänger-Collegium um 19 Uhr das Weinfest in gewohnter Manier: Carolin Klöckner, amtierende Württembergische Weinkönigin und Oberbürgermeister Fritz Kuhn sind in Uhlbach zu Gast. Im Anschluss rockt die Band „Nightflash“ das Festzelt. Ab 21 Uhr öffnet dann in der „Abfüllbar“ in der alten Uhlbacher Ortskelter. Am Herbst-Samstag, 8. September bietet der Schwäbische Albverein für Wein- und Wanderliebhaber um 13 Uhr eine Weinwanderung an. Im Anschluss daran findet ab 15 Uhr der Chornachmittag statt. Am Abend lädt ab 19 Uhr die Trachtenmusikkapelle Maishofen zum Trachtenabend und ab 21 Uhr öffnet die „Abfüllbar“ erneut ihre Türen.

Das Herbstwochenende endet am 9. September. Am Morgen untermalt der Posaunenchor Uhlbach den 10-Uhr-Gottesdienst, an den sich der traditionelle Frühschoppen des Uhlbacher Musikvereins anschließt. Um 14 Uhr folgt der Höhepunkt des Tages: Beim Umzug und Auftanzen des Riesentraubens säumen nicht nur die Uhlbacher die Straßen rund um die Uhlbacher Kelter. Ab 16 Uhr gibt es beim „Wilden Sonntagabend“ Wildschwein vom Spieß.

Mehr Informationen zum Uhlbacher Herbst und zum Veranstalter, dem Collegium Wirtemberg, gibt es im Internet unter www.collegium-wirtemberg.de.