Lehrerinnen und Lehrer des Hegel-Gymnasiums haben zum 25-Jahr-Jubiläum der Schulküche den dort arbeitenden Ehrenamtlichen ein Vier-Gänge-Menü zubereitet.

Schulküche verkehrt: Am vergangenen Freitag revanchierten sich Lehrerinnen und Lehrer des Hegel-Gymnasiums bei den Ehrenamtlichen der Schulküche PapperlaPub (Pennälerkürzel: „Pub“) mit einem Vier-Gänge-Menü. Eine hoch motivierte, ehrenamtlich arbeitende Elterngemeinschaft sorgt am „Hegel“ dafür, dass die Schüler vormittags belegte Brötchen und in der Mittagspause ein frisch gekochtes, warmes Essen erhalten.

Dass es im „Pub“ professionell zugeht, ist vor allem auch ein Verdienst des (angestellten) Küchenchefs Rainer Wolz. Der Herr der Töpfe sorgt dafür, dass es schmeckt, die Zutaten stimmen, eine vegetarische Variante, Obst, Nachtisch und sehr häufig ein Salatbuffet angeboten werden.

Er macht seinen Job gerne: „Es macht jeden Tag Spaß hierher zu kommen, weil wir mit den Schülern und allen andern hier in der Schule gut auskommen“, lobt er. Im Politikersprech könnte man sagen: Die Elterngemeinschaft ist ein wichtiges soziales Element im Hegel-Schulleben. Auch Schüler haben regelmäßig „Pub-Dienst“. Robin Doser, der im Vorjahr Abi machte, hat jahrelang in der Küche mitgearbeitet. Er erinnert sich: „Am Anfang sind wir eingesprungen, wenn jemand ausfiel und haben zum Beispiel den Müll rausgebracht.“

Schulleiterin Oberstudienrätin Barbara Graf, die am Mittwoch, 19. Juli, verabschiedet wird, „verneigt“ sich „in großer Dankbarkeit vor allen, die in den letzten 25 Jahren ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses großartige Angebot auf so hohem Niveau gemacht werden kann.“

PapperlaPUB

Die gesamte Schulfamilie betreibt das im Jahr1992 gegründete Schülercafé „PapperlaPUB“ (kurz „PUB“). Gegenwärtig sorgen der angestellte Profikoch Rainer Wolz und vier weitere hauptamtliche Mitarbeiter und -innen zusammen mit über 160 Eltern dafür, dass an jedem Schultag in den Vormittagspausen eine attraktive Pausenverpflegung und mittags ein frisch zubereitetes Essen - immer auch in einer vegetarischen Variante - angeboten werden können.