Die Vaihinger Bezirksbeiräte haben den Erweiterungsplänen des Beratungsunternehmens Drees und Sommer an seinem Sitz an den Unteren Waldplätzen zugestimmt. Die Konsequenz: Der dort ansässige Radsportverein muss umziehen - was den Mitgliedern aber gar nicht so ungelegen kommt.

Über das Vorhaben informierten Horst Jesinger, der stellvertretende Leiter des Sportamts und Michael Hausiel vom Stadtplanungsamt in der Januar-Sitzung des Bezirksbeirats. Bereits in der Dezembersitzung hatte Jesinger über die Pläne berichtet, doch damals nur über die Expansionspläne des Unternehmens. Diese sehen aktuelle ein neues dreigeschossiges Bürogebäude mit einem zurückgesetzten Dachgeschoss mit Dachbegrünung vor. Dazu muss nicht nur der Bebauungsplan geändert werden, sondern auch der RSV muss weichen. Als Alternative wurde ihnen ein neues Zuhause im Sportgebiet Vaihingen-West angeboten. „Der Vorsitzende war zwar überrascht, aber froh über die neuen Möglichkeiten und den zusätzlichen Platz - der Verein ist einverstanden“, teilte Bezirksvorsteher Wolfgang Meinhardt mit.

Auf Wunsch des Gremiums sollten in der jüngsten Sitzung dann beide Themen - also die Erweiterung von Dress und Sommer sowie die Verlegung des Radsportvereins - gemeinsam behandelt werden.

Bezirksvorsteher Meinhardt teilte dem Gremium zudem mit, dass im Ausschuss für Umwelt und Technik (UTA) der Vorschlag aufkam, dass zu prüfen wäre ob die geplante Bebauung anstelle von drei nicht vier bis fünf Stockwerke hoch sein könnte. „Ich frage Sie, wollen Sie das?“ Daraufhin die prompte Antwort von Gerhard Wick (SÖS): „Wir lehnen das Vorhaben ab, weil wir nicht einsehen, dass es immer mehr Wachstum in Vaihingen geben soll.“ Wenn es dennoch zu der Bebauung kommen sollte: „Dann nur dreistöckig und nicht höher“, bekräftigte er.

Volker Weil (FDP) wollte wissen warum überhaupt der Vorschlag aufkam, dass nun höher gebaut werden soll. Daraufhin antwortete Hausiel, dass zwar kein konkreter Grund genannt worden sei, es aber einen hohen Bedarf an Gewerbeflächen in Stuttgart gebe. „Bevor wir außen entwickeln, würde ich lieber hier und da etwas mehr zulassen bevor die Unternehmen irgendwo auf die grüne Wiese gehen“, so seine Empfehlung.

Diese Argumentation höre man in solchen Zusammenhängen immer, kritisierte Gabriele Leitz von den Grünen: „Wenn wir jetzt fünf zulassen, kommt in fünf Jahren noch eins drauf und am Ende wird dann auch die grüne Wiese versiegelt.“

Daher sei auch sie für nur drei Stockwerke - „und gut ist“. Sieben stimmten am Ende für das Vorhaben, fünf dagegen und drei enthielten sich. Im Protokoll wurde zusätzlich vermerkt, dass der Bezirksbeirat aber nicht mehr als drei Stockwerke wünsche.

Jesinger informierte im Anschluss noch darüber, dass das Vorhaben am 15. Februar zur Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss vorgesehen sei. Außerdem bestätigte er die Aufforderung von Uli Bayer (CDU), dass die Fläche der Kalthalle für das geplante überdachte Kleinspielfeld freigehalten werden müsse. „Dies kann ich bestätigen“, betonte Jesinger. Dann wurde bei zwei Enthaltungen mit 13 Ja-Stimmen auch der Verlegung des Radsportvereins zugestimmt.