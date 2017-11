Weitere Verzögerung beim Bau des mit drittem Gleis geplanten Bahnknotens am Stuttgarter Flughafen: Angesichts steigender Kosten für S 21 bremst die Deutsche Bahn.

Die Hängepartie um die Anbindung der ICE-Strecke Stuttgart–Ulm an den Flughafen zieht sich in die Länge. Ein Tiefbahnhof für die S-Bahn und den Fernverkehr mit drittem Gleis ist zwar durch Planfeststellungsbeschluss genehmigt, aber seit der jüngsten Sitzung der Projektpartner steht ein Fragezeichen hinter dieser Planung. Der Grund: Bahn-Vorstand Ronald Pofalla teilte mit, das Gesamtvorhaben werde durch steigende Bau­kosten immer teurer. Im Dezember will der Bahn-Aufsichtsrat das weitere Vorgehen beraten. Millionen Euro an Einsparungen wären auch beim Flughafenbahnhof möglich – wenn dieser nur als Halt für Fern- und Regionalzüge an der A 8 nordwestlich neben dem Bosch-Parkhaus gebaut würde.

Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann dazu säuerlich: „Uns beunruhigt, dass dort praktisch gar nichts vorangeht, kein Spatenstich, auch kein Spatenstichle, nichts ist passiert.“ Konkret äußerte er sich bisher zu einer mög­lichen Verlegung des Flughafenbahnhofs an die Autobahn nicht.

Der Filderstädter Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) sagte uns: „Die Klärung von Alternativen ist längst überfällig. Ich sehe die Chance, einige Dinge einfacher und funktionaler zu gestalten. Ein Heranrücken des neuen Bahnhofs an die Neubaustrecke bei der Autobahn reduziert den Zeitverlust für den Großteil der Reisenden.“ Er erwarte, dass die Deutsche Bahn Alternativen vorlege. Der Verkehrsausschuss im Verband Region Stuttgart hat sich jetzt mehrheitlich dafür ausgesprochen, an den bisherigen Plänen zum Flughafenbahnhof festzuhalten.

Stuttgart 21

Das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm ist das größte Ausbaukonzept für den öffentlichen Schienenverkehr in Baden-Württemberg seit dem 19. Jahrhundert. Die Neuordnung des Bahn­knotens mit der Strecke bis Wendlingen zählt zum Projektteil Stuttgart 21.