Die Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft am Ehrlichweg wurde schon drei mal nach hinten verschoben. Wenn jetzt alles glatt läuft, ist der Einzug ab Juni.

Ursprünglich sollte das neue Wohnheim auf dem Gelände der ehemaligen Fasanenhofschule im Herbst fertig werden. Dann machten dort möglicherweise lebende und vom Aussterben bedrohte Zauneidechsen den Baggern einen Strich durch die Rechnung, der Termin wurde auf März, dann auf April verschoben.

„Nachdem potenzielle Habitatflächen vorhanden waren, mussten wir untersuchen, ob tatsächlich geschützte Arten nachgewiesen werden“, erklärt Pressesprecher Martin Thronberens. Weder bedrohte Eidechsen oder Vogelarten leben dort. Die erneute Verzögerung lag daraufhin an dem „ungewöhnlich langen und harten Winter“, so der Sprecher.

In der Unterkunft wird es 321 Plätze geben, die nicht alle auf einmal belegt werden sollen: „Die Belegung der Unterkunft wird aus heutiger Sicht in mehreren Tranchen erfolgen“, sagt Thronberens. Da die ersten Einzüge frühestens im Juni stattfinden, könne er derzeit noch keine detaillierten Auskünfte über die demografischen Daten der Bewohner machen. Doch klar sei: „Es wird zum einen sicher Einzüge von Geflüchteten geben, die direkt aus der Landeserstaufnahmestelle nach Stuttgart gekommen sind, zum anderen auch Umzügen aus Stuttgarter Unterkünften in den Ehrlichweg.“

Vor Ort betreut werden die Bewohner von Pädagogen und Sozialarbeiten. „Hausmeister gibt es keinen, einen Teil dieser Aufgaben übernimmt die Heimleitung, teilweise arbeiten wir auch mit externen Dienstleistern“, ergänzt der Pressesprecher.



Daten und Fakten:

Am Ehrlichweg entstehen vier Systembauten mit 321 Plätzen. Das hat der Gemeinderat im Sommer 2015 im Rahmen der Tranche 5 beschlossen. Die Baumaßnahem haben im Herbst begonnen und sollen nächsten Monat abgeschlossen sein. Die Bewohner werden ab Juni nach und nach einziehen. Die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft ist zunächst auf fünf Jahre angelegt, gegebenenfalls kann man sie um weitere fünf Jahre verlängern.