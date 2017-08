Jetzt schon vormerken: Mitte September wird in Vaihingen traditionell groß gefeiert. Der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte lädt wieder zu geselligem Beisammensein.

Vom Freitag, 15. September, bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 17. September, heißt es wieder: Bühne frei für Kunst, Genuss und Spaß. Mit jeder Menge kreativen Meisterleistungen aus Kunst und Kunsthandwerk, abwechslungsreichen kulinarischen Angeboten, einem Livemusik-Programm und weiteren Aktionen veranstaltet der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte bereits zum 38. Mal den Vaihinger Herbst.

An dem Wochenende lohnt sich ein Besuch in der Ortsmitte mehrfach: Rund um den Vaihinger Markt, das Bezirksrathaus und die SchwabenGalerie präsentiert sich der Stadtbezirk. Bewährt hat sich auch der Band-Contest, der zum dritten Mal stattfinden wird. Vier Nachwuchsbands haben samstagnachmittags die Chance, sich auf der Bühne zu präsentieren. Am Freitag-, Samstagabend und Sonntag sorgen altbewährte Bands für gute Stimmung.

Mehr zum 38. Vaihinger Herbst im Intnet unter: www.vvf-aktiv.de