Das heißeste Eisen in Vaihingen ist der Verkehr - so verwundert es auch nicht, dass die Bezirksbeiräte bei ihrer Meinung bleiben und auch den innovativen, autoarmen Ansatz der Bebauung des Eiermann-Areals ablehnen. Der Grund: Ein neues Stadtquartier, das der Bezirk gar nicht brauche, bringe auf jedem Fall noch mehr Verkehr.

Markus Pärssinen, Geschäftsführer des Stuttgarter Büros Seyler + Pärssinen hatte es mal wieder nicht leicht in der Sitzung des Vaihinger Bezirksbeirats und das obwohl er einen Siegerentwurf für den Garden Campus präsentierte, der eine hohe Qualität aufwies – dies mussten selbst die Bezirksbeiräte anerkennen.

So hat der Entwurf der Steidle Architekten zum Beispiel mit dem sogenannten Schleifenhaus eine spannende Lösung zum Lärmschutz für das direkt an der Autobahn gelegene Quartier gefunden. „Das 560 Meter lange Gebäude stülpt sich wie eine Umarmung um den Eiermann-Campus, der dann vor Lärm und Schadstoffen geschützt wird“, erläuterte Pärssinen. In der teils transparenten - so seien auch die „Eiermänner“ von der A8 aus zu sehen – und bewohnbaren Lärmschutzwand sollen 560 Ein- bis Zwei-Zimmer-Appartements für Studierende untergebracht werden.

Auf dem Campus wird es drei Baufelder geben, die um einen großen zentralen Platz angelegt werden - dort soll auch ein Badesee angelegt werden. „Die Blöcke mit grünen Innenhöfen werden noch offener gestaltet als im ersten Entwurf und stellen Ruhezonen mit hoher Qualität dar, da sie auch in den Wald hineinlappen“, sagte der Geschäftsführer. Hier gibt es allerdings einen großen Wermutstropfen: Rund 15.000 bis 20.000 Quadratmeter Wald müssen gerodet werden. Das Regierungspräsidium Tübingen als obere Waldbehörde habe bereits eine Erlaubnis zum gestellten „Umwandlungsantrag“ erteilt. Ausgleichsflächen könnten die Bauherren auch in der gesamten Region bis Göppingen realisieren. „Wir könnten dafür auch eine Agentur einschalten und wenn es nach uns geht sofort umsetzen“, betont Pärssinen.

In dem Quartier soll es einen Wohnanteil von 73 Prozent und einen Gewerbeanteil von 23 Prozent geben, vier Prozent gehören der sozialen Infrastruktur, wie zum Beispiel einer Schule, Kindergärten, Einkaufsflächen und einer Bibliothek. Als Nutzung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude könnten sich die Planer „vielfältige Nutzungen“ wie Schulen und Start-Ups vorstellen. Insgesamt könnten im neuen Stadtquartier schätzungsweise 3500 Menschen leben und 2000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Diese sollen aber nicht alle mit ihren Verbrennungsmotoren für mehr Stau und Feinstaub sorgen, sondern sie sollen sich am Mobilitätspool bedienen: Dort stehen Elektrofahrzeuge und E-Bikes bereit, bei schlechtem Wetter fahren Shuttlebusse in die Stadt runter. Sein Büro führe bereits Gespräche mit einem Automobilkonzern: „Das könnte ein Pilotprojekt werden, denn man wird künftig solche Projekte brauchen!“ Viele europäische Städte würden solche Konzepte bereits angehen.

Doch trotz dieser innovativen Ideen konnte das Projekt die Bezirksbeiräte nicht überzeugen. „Der Standort ist nicht gut“, befand Wolfgang Georgii (CDU), er fürchte sich vor einer Bauruine. „Das Projekt steht und fällt mit dem Verkehrskonzept“, wiederholte Eyüp Ölcer (Freie Wähler) fast gebetsmühlenartig. Auch die Bewohner der Gründgenstraße dürfe man nicht vergessen.

Die transparente Bürgerbeteiligung habe gezeigt, dass die Bürger einverstanden seien mit den Planungen, berichtete Pärssinen. Damit handelte er sich erneut Kritik ein: „Das war gar keine Bürgerbeteiligung“, monierte Axel Weber (CDU). Die grundlegende Entscheidung, ob die Bürger diese Bebauung überhaupt wollen, habe gefehlt.

Aufgebracht erinnerte auch die Grünen-Bezirksbeirätin Kristin Wedekind daran, dass der Bezirksbeirat das Projekt von Anfang an abgelehnt habe. So stimmten die Räte nach zweistündiger Debatte bei vier Enthaltungen dem Antrag von Gerhard Wick (SÖS) zu. Darin heißt es: „Der Bezirksbeirat hält eine über das derzeitige Maß der Bebauung hinausgehende Aufsiedlung des Gebiets für unverträglich.“