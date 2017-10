In Stuttgart ist die neue Feinstaub-Periode angelaufen – und am vergangenen Samstag hat die Landeshauptstadt bereits den ersten Alarm ausgelöst.

Der Alarm wird ausgelöst, sobald der Deutsche Wetterdienst an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre prognostiziert. Pendler sollen dann das Auto zugunsten umweltfreundlicher Alternativen stehen lassen oder Fahrgemeinschaften bilden. Der VVS bietet ein neues preisgünstiges Umwelt-Tages-Ticket an, das bis 15. April erhältlich ist. Der Feinstaubalarm wird mit einem Tag Vorlauf bekannt gegeben. Medien und Öffentlichkeit werden bei Alarm täglich etwa zwischen 13 und 14 Uhr über Beginn, Fortgang und Ende informiert.

Verkehrsmeldungen im Radio, Brückenbanner und Vario-Tafeln an den Ein- und Ausfahrtstraßen bieten aktuelle Informationen. Ausführliche Hinweise gibt es auf www.stuttgart.de/feinstaubalarm. Derzeit arbeitet das Land an der 3. Fortschreibung des Luftreinhalteplans, der dazu beitragen soll, die von der EU vorgegebenen Grenzwerte schnellstmöglich einzuhalten. Dazu gehören der weitere Ausbau des Stadtbahn-Verkehrs, die Schnellbuslinie Bad Cannstatt–Innenstadt, zusätzliche Busspuren im Talkessel, weitere Expressbuslinien in der Region und Geschwindigkeitsreduzierungen.

Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat einer Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben. Damit kann es zu Fahrverboten für Dieselfahrzeuge kommen. Euro-6-Diesel sowie Benziner mit grüner Plakette wären von dem Verbot ausgenommen. Die Landesregierung hat Anfang Oktober Rechtsmittel (Sprungrevision) gegen den Spruch eingelegt. Darüber ist noch nicht entschieden.

Warum Alarm?

Feinstaubalarm wird ausgelöst, wenn Warmluft in höheren Luftschichten das Aufsteigen der Luft und damit vertikalen Austausch verhindert. Es gibt kaum Wind. So ist auch der Austausch horizontal schwach. Luftschadstoffe können nicht mehr abtransportiert werden, die Feinstaub- und Stickstoffkonzentration steigt an – die Grenzwerte werden überschritten.