Der Verein Sportkultur Stuttgart benötigt neue Sportflächen in Wangen und hofft auf Unterstützung im Bürgerhaushalt.

Die Sportkultur Stuttgart ist ein großer Verein, der sich im Kinder-, Gesundheits- und Rehasport en­gagiert. 3000 Mitglieder, 17 Abteilungen, über 160 Übungsleiter, sieben verschiedene Sportanlagen – das sind durchaus beeindruckende Zahlen. Doch das alles hilft nichts, wenn es lange Wartelisten gibt. Und daher ein Ausbau des Sportangebot dringend notwendig wäre.

Ulrich Strobel ist Vorsitzender des Sportvereins. Dieser hat im Bürgerhaushalt einen Antrag eingereicht, um möglichst bald finanzielle Hilfe für den Bau neuer Sportflächen in Wangen in der Kesselstraße zu bekommen. In dem Antrag der Sportkultur Stuttgart heißt es, die Hallenkapazität in den Oberen Neckarvororten sei erwiesenermaßen bei weitem nicht ausreichend um allen Sporttreibenden ein Angebot zu ermöglichen, geschweige denn um neue Angebote zu initiieren. Zusätzlich benötige man dringend Ersatz für die in die Jahre gekommene, nicht mehr zeitgemäße Sport- und Versammlungshalle in Hedelfingen.

Ulrich Strobel erläutert: „Wir haben eine große Nachfrage und tolle Übungsleiter, aber leider nicht die richtigen Räumlichkeiten, die wir benötigen, um unsere Angebote im Gesundheits-, Kinder- und Breitensport ausbauen zu können. Wir benötigen unter anderem eine Gymnastikhalle und eine Bewegungslandschaft für Kinder, den dieser Bereich boomt. Deswegen hoffen wir auf Zuschüsse der Stadt und auf Unterstützung unserer Antrags im Bürgerhaushalt.“

Schätzungsweise vier bis sechs Millionen Euro würde der Bau neuer Sportflächen in Wangen kosten. Ulrich Strobel hofft, „dass unser Antrag im Bürgerhaushalt weit nach vorne kommt. Es wäre schön, wenn sich die Politik dann mit unserem Anliegen befassen müsste. Wir hoffen beim Bürgerhaushalt jetzt erst einmal, dass viele Wangener und Hedelfinger Bürger für uns abstimmen“.

Der Bürgerhaushalt

Seit dem 12. März und noch bis zum 1. April können alle Vorschläge zum Bürgerhaushalt auf www.stuttgarter-buergerhaushalt.de bewertet und kommentiert werden.