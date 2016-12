Sportlich aktiv bis spät in die Nacht: Dribbeln, Tricksen, Körbe werfen – Das alles macht die Turnierserie „Basketball um Mitternacht“ (BuM) so besonders. Dieses sportliche Mitternachtserlebnis initiiert vom Sportkreis Stuttgart in Kooperation mit der Polizei und verschiedenen Partnern der Jugendhilfe feiert in diesem Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum.

„Wir freuen uns sehr, dass ‚Basketball um Mitternacht’ seit 20 Jahren so gut angenommen wird“, sagt Dominik Hermet, Geschäftsführer vom Sportkreis Stuttgart. „Sport gehört einfach zur Stuttgarter Kultur und gerade junge Leute sind begeistert von der Turnierserie, die im dreiwöchigen Turnus immer ab 22 Uhr startet.“ BuM wurde vom Sportkreis Stuttgart im Jahr 1996 als eine der ersten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland ins Leben gerufen und läuft seitdem im Rahmen des Programms „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (GES) in Kooperation mit der Polizei und verschiedenen Partnern aus der Jugendhilfe. „Im Regionalfernsehen wurde damals ein Bericht über die Öffnung von Sporthallen zu Basketball-Trainingszwecken nach 22 Uhr in Köln gezeigt“, erklärt Hermet. „Wir dachten, dass das sicherlich auch gut in Stuttgart ankommt – jedoch wollten wir kein Training anbieten, sondern eine Art Turnier oder Wettkampf.“

Gesagt, getan: Am 22. November 1996 startete das erste Mal „Basketball um Mitternacht“ in der Schickhardt Sporthalle im Stuttgarter Süden. 70 Teilnehmer waren bei dieser Veranstaltung anwesend. Nach welchen Regeln diese sportliche Wettkampf ausgetragen werden sollte, war bereits zu Beginn klar: Gespielt wird nach Streetballregeln ‚Drei gegen drei’. „Es war ein Pilotprojekt, das eine Schnittstelle von Sport und Sozialem schaffen sollte. Wir wollten Jugendlichen ab 14 Jahren eine Alternative zur Straße bieten und ihnen einen Zugang zum Sport ermöglichen.“ Dabei musste sichergestellt werden, dass die Jugendlichen unter 18 Jahren auch wieder gut nach Hause kommen und die öffentlichen Verkehrsmittel noch nutzbar sind. „Die enge Kooperation mit der Polizei und der Mobilen Jugendarbeit waren uns da eine riesige Hilfe“, erklärt Hermet, der bis 2002 als Projektleiter von BuM tätig war. „Außerdem war und ist es von Vorteil, dass BuM eine geschlossene Veranstaltung ist und es somit keine Probleme bezüglich des Jugendschutzgesetzes gibt.“ Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei sei zudem stets vor Ort: „Die Heranwachsenden können sich hier mit diesem austauschen, mehr über den Beruf als Polizisten und mehr über Themen wie Gewalt- und Kriminalprävention erfahren.“

Mit den Jahren seien die Teilnehmerzahlen bei BuM zwar gesunken, erzählt Hermet weiter, jedoch halte man an dem sozialen Projekt fest. Auch an Qualität bei den Spielen gehe dabei nichts verloren: „Viele der Spieler sind von Anfang an dabei und sind spielerisch komplett über sich hinausgewachsen. Teilweise betreuen ehemalige Spieler die Veranstaltung oder geben den Heranwachsenden Tipps. Schon allein deswegen lohne es sich, BuM weiterzuführen, auch seien weitere Projekte durch die Initiative der Spieler entstanden, die der Sportkreis Stuttgart unterstützt. „Sport ist ein wichtiger Bestandteil einer Stadtgesellschaft. Dieser hat eine integrative und auch erzieherische Funktion, verbessert die kognitiven Fähigkeiten und bereitet vor allem auch eines: Spaß.“



INFO

Die Turnierserie „Basketball um Mitternacht“ wurde vom Sportkreis Stuttgart initiiert und läuft seitdem im Rahmen des Programms „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (GES) in Kooperation mit der Polizei.

Die Anmeldung zu einem der „BuM“-Turniere erfolgt am Turnierort und ist kostenlos. Eingeladen sind alle begeisterten Basketballer in und um Stuttgart. Die nächsten Termine im neuen Jahr stehen bereits:

– Freitag, 13. Januar, in der Sporthalle vom Karls-Gymnasium, Tübinger Straße 38

– Freitag, 3. Februar, in der Jahn-Sporthalle in Feuerbach, Wiener Straße 76A

– Freitag, 24. Februar, in der Tivoli-Sporthalle im Stuttgarter Westen, Forststraße 15

Beginn ist jeweils um 22 Uhr, Ende um 1 Uhr. Mehr Infos sind unter www.gemeinschaftserlebnis-sport.de erhältlich.