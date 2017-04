Die Visionen für den Bismarckplatz verfestigen sich: Das Preisgericht hat sich für die Arbeit vom Internationalen Stadtbauatelier (ISA) entschieden.

Das Geheimnis um den Siegerentwurf zur Verschönerung des Bismarckplatzes ist gelüftet: Er stammt vom Internationalen Stadtbauatelier aus Stuttgart. Überzeugt habe dieser „mutige Entwurf“, so der Bürgermeister für Städtebau und Umwelt, Peter Pätzold, weil er die unterschied­lichen Zielsetzungen am besten zusammenbringe. Eine ganze Menge soll sich an dem Platz entlang der Schwabstraße tun: Die Verfasser drehen die Ausrichtung des Platzes parallel zur Schwabstraße um 90 Grad und erzeugen eine neue und klare Orientierung auf das Haupt­gebäude des Platzes, die Elisabethenkirche. Durch die offene und weite Mitte sowie kräftige Raumkanten entsteht eine großzügige Stadtplatzsituation.

Die Präsentation zur Kirche wird durch Freitreppen hervorgehoben, mit denen die topografischen Unterschiede ausgeglichen werden. „Die Treppe ist ein sehr wichtiges Element und ein Anziehungspunkt des öffentlichen Lebens wie bereits am Marienplatz, Schlossplatz oder auch Feuersee“, sagt Martin Holch, Leiter des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung. Damit der Platz auch einem richtigen Platz gerecht wird, soll das Fahrverhalten geändert werden: „Ein breiter Zebrastreifen soll hier entstehen – ähnlich wie am Rotebühlplatz – so dass die Trennwirkung der Schwabstraße gemildert wird.“

Die Bushaltestelle werde verlagert, die Ampelführung bleibe dieselbe – wie auch die Verkehrsbelastung. Alleenartige Baumreihen heben die neue Platz­situation nochmals hervor, der Baumbestand bleibt im Wesentlichen erhalten. Das Trafo- und WC-Gebäude wird zu einem Café-Gebäude aufgewertet.

Ausstellung

Der Siegerentwurf vom Architekturbüro ISA Inter­nationales Stadtbauatelier ist im Erdgeschoss der Friedenschule, Bismarckstraße 30, bis einschließlich Freitag, 7. April (außer Sonntag, 2. April), jeweils von 11 bis 18 Uhr zu sehen.