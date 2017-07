OB Fritz Kuhn hat den ersten Rathaushonig der Saison verkauft. Die vier Bienenstöcke auf dem Rathausdach liefern die nächste Charge von rund 150 Gläsern im August.

Da waren sie wieder ordentlich fleißig, die rund 35000 Bienen auf dem Stuttgarter Rathausdach: Schon jetzt haben sie 108 Gläser Honig produziert. Die ersten Gläser Frühjahrsblüten-Honig hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn verkauft. „Wir haben gern den Imkern das Rathausdach angeboten. Gemeinsam zeigen wir, dass sich auch im Talkessel ein guter Honig produzieren lässt“, so der OB. Rund ein Drittel der städtischen Grünflächen werden heute als Blumenwiesen gepflegt, die den Insekten unter anderem als Nahrungsmittel dienen. Zudem sind sie frei von Chemikalien oder chemischen Düngungsmitteln.

Der Rathauschef betonte, dass die Stadt auf ihren Flächen bewusst kein Glyphosat einsetze. Zugleich appellierte er an private Gartenbesitzer, keine chemischen Mittel zu benutzen, um so den Bienen ausreichend Nahrungsmöglichkeiten zu belassen. Auch der Imker Eberhard Wulle ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Während so mancher Imker in diesem Jahr auf Grund der Kälte im April keinen Honig gewinnen konnte oder zumindest viel zufüttern musste, war es auf dem Rathausdach möglich, guten Honig zu erzeugen.“ Und wo stauben sich diese fleißigen Tierchen die Blütenpollen eigentlich ab? Hauptsächlich würden sie die Rosskastanien auf dem Schlossplatz anfliegen. Entstanden sei ein aromatischer Stadthonig, so der Imker. Anfang August kann bereits eine weitere Charge von circa 150 Gläsern Sommerblütenhonig geerntet und verkauft werden.

Rathaushonig

Der Rathaushonig ist im 250-Gramm-Glas für je 5,60 Euro an der Infothek des Stuttgarter Rathauses, Marktplatz 1, erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Der Erlös aus dem Verkauf deckt die Kosten der Imker.