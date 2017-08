Parken in der Innenstadt wird ab November teurer – Außerdem heißt es wieder Bühne frei für Parklets – jedoch nur testweise.

14 bis 20 Prozent Parkgebührenerhöhung in der Stuttgarter Innenstadt? Das ist ab November Realität – und zwar sollen Bürgerinnen und Bürger nicht nur an den Parkuhren und -automaten mehr abdrücken, sondern ab Januar auch in den städtischen Parkgaragen. Der Bezirksbeirat Stuttgart-Mitte schaltete sich zwar ein und wollte in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden – jedoch vergeblich. Der Gemeinderat beschloss im Juli bei 32 Ja-Stimmen (25 Gegenstimmen sowie zwei Enthaltungen) die Erhöhung – der Lebensqualität wegen und um den Autoverkehr zu verringern.

Bühne frei heißt es außerdem wieder für Parklets – die teils umstrittenen Kunstinstallationen, die den Stuttgarter Straßenraum im letzten Jahr eroberten und insgesamt 17 Parkplätze zweckentfremdeten. Dies teilten die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite mit auf Grundlage der Zustimmung der Innenstadtbezirke – und veröffentlichten auch gleich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ein Formular für diese etwas andere Form der Parkraumaneignung. Aber Achtung: „Es handelt sich ausdrücklich um eine interime Testphase. Das heißt nicht, dass Parklets ohne Weiteres erlaubt sind“, betonte das Parklet-Team auf Facebook.

Im Rahmen eines Entwurfs- und Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit dem Städtebau-Institut, dem Reallabor für Nachhaltige Mobilitätskultur der Universität Stuttgart und der Stadt Stuttgart, wurde 2016 die Stadtraumaneignung durch die Parklets an verschiedenen Standorten durchgeführt – unter anderem an der Schwabstraße, Lange Straße oder Gutenbergstraße. Zwei Kunstinstallationen haben sich bereits seit April diesen Jahres wieder ihren Platz auf der Straße gesichert – und zwar am Schützenplatz.

Städtevergleich

Stuttgart ist bereits mit 3,50 Euro Parkgebühren der Spitzenreiter in Deutschland. Gefolgt von Frankfurt, Köln und Berlin mit drei Euro. In München zahlt man hingegen zwei Euro, Schlusslicht ist Bremen mit 1,40 Euro.